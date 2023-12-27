В Минске задержали подозреваемых в дерзком грабеже

Подозреваемых в дерзком грабеже задержали столичные правоохранители. В отделение обратился житель Гродненской области, который сообщил, что в отделении банка у него открыто похитили порядка 17 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что мужчина хотел купить в Европе автомобиль и через знакомых нашел человека, который согласился помочь с оформлением.

Однако когда посредник получил всю сумму, он выбежал из здания банка и скрылся на авто без номеров.

Александр Масловский, начальник отдела уголовного розыска РУВД Центрального района Минска:

Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД и ГУВД при силовой поддержке СОБР по горячим следам задержали 52-летнего минчанина, похитившего деньги заявителя, а также двух его подельников, 25 и 26 лет. Установлено, что фигурант изначально намеревался завладеть валютой и предложил двум своим знакомым подзаработать. Молодые люди должны были снять номера с автомобиля и ждать, когда мужчина выбежит из банка с деньгами.

Деньги преступники разделили между собой. Следователями возбуждено уголовное дело за грабеж. Известно, что старший из фигурантов был судим за убийство.