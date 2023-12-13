«Часть общества рассмотрела его как угрозу». Дзиодзина прокомментировала резонансный сериал «Слово пацана»

Алена Дзиодзина, психолог:

Сколь бы ни создавало благоприятных условий для нас государство, за воспитание своих чад родители, в первую очередь, отвечают сами. Безусловно, в дальнейшем влияет контекст: социальное общество, школа, компания, отношения с окружением сверстников и учителем. Но в окружающий мир человек идет из семьи. И на его отношения с этим миром зачастую влияет контакт с семьей, характер коммуникации между взрослеющим и родителем. Да, мы говорим про один компонент из множества, но тем не менее крайне важный. Однако со стороны многих родителей он очень удобно теряется, когда в своих трудностях с воспитанием начинают обвинять государство, школу, общественность, события и явления. Будто бы мир изначально пообещал быть стерильным и вместо них растить их детей и подростков. А они как родители словно присутствуют в наблюдателях, когда, по правде, это не так. И психологически уровень их влияния сильно выше.

Недавно в Союзном государстве прошел резонансный сериал о бандитизме среди подростков. Если говорить про контекст, фильм транслирует современному зрителю характерную проблематику конца восьмидесятых и начала девяностых, когда череда политических перемен особо влияла на общество. Архитектура стран в составе СССР менялась в активной фазе, с потерей стабильности качество жизни людей ухудшилось. В тему государственных перемен Президент нередко говорит нам, что те должны быть и неспешными, и разумными. Ведь к расширению персональных границ общественность не всегда готова. Как и менять политику наскоро – тоже. Не стоит отрицать, что политически-социальный контекст способен влиять усиленно. И волна приходящих свобод нередко ведет общественность к хаосу. По сюжету кино условия выживания становились жестче и зачастую все злее. Закономерным образом возник рост преступности… Есть о чем размышлять современному человеку, правда?