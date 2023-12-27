Комитет госконтроля принимает претензии по качеству хлебобулочных изделий

Комитет госконтроля 27 и 28 декабря проведет горячую линию. На этот раз сообщить можно о претензиях к качеству хлеба и хлебобулочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комитет госконтроля 27 и 28 декабря проведет горячую линию. На этот раз сообщить можно о претензиях к качеству хлеба и хлебобулочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращения принимаются также о фактах реализации некачественной продукции, о несоблюдении организациями торговли условий хранения или реализации продукции. Информацию ждут по короткому номеру телефона 191 с 10 до 13 и с 14 до 17 часов.