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Комитет госконтроля принимает претензии по качеству хлебобулочных изделий

27 декабря 2023 07:08
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Комитет госконтроля 27 и 28 декабря проведет горячую линию. На этот раз сообщить можно о претензиях к качеству хлеба и хлебобулочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комитет госконтроля принимает претензии по качеству хлебобулочных изделий-1

Обращения принимаются также о фактах реализации некачественной продукции, о несоблюдении организациями торговли условий хранения или реализации продукции. Информацию ждут по короткому номеру телефона 191 с 10 до 13 и с 14 до 17 часов.

# Комитет госконтроля # общество

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