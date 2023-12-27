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«Большая часть людей живёт ожиданиями». Узнали у эксперта, как правильно ставить цель и достигать её

27 декабря 2023 06:56
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В 2023 году пользователи интернета активно читали труды по психологии и саморазвитию. 9 из 10 изданий относятся именно к этому типу литературы. Белорусы стремятся узнать себя с разных сторон, это прекрасно.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Денис Северов, магистр психологии.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Действительно ли прочтенная книга может излечить и помочь?

«Большая часть людей живёт ожиданиями». Узнали у эксперта, как правильно ставить цель и достигать её-1

Денис Северов, магистр психологии:
Книга может дать тебе возможность увидеть и лучше понять себя. Излечить – нет. Когда мы ожидаем от книги каких-то чудес, может быть так, что все то, что было в этой книге, вы уже знали или пока еще не были готовы к принятию этой информации.

Как жить здесь и сейчас? К сожалению, большая часть людей живет именно ожиданиями. Есть так называемый синдром отложенной жизни. Мы думаем, что что-то должно произойти, или думаем, что переедем в другую страну, выйдем замуж, вот тогда я точно заживу. Тем самым мы не живем настоящим, фиксируемся на каком-то моменте, который может не принести нам того ожидания счастья. Тогда мы получаем огромное разочарование.

Подробности в видео.

# Психология # Денис Северов # Александр Стасевич # Екатерина Яцкевич # Ольга Бурлакова

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