«Большая часть людей живёт ожиданиями». Узнали у эксперта, как правильно ставить цель и достигать её

В 2023 году пользователи интернета активно читали труды по психологии и саморазвитию. 9 из 10 изданий относятся именно к этому типу литературы. Белорусы стремятся узнать себя с разных сторон, это прекрасно.

Денис Северов, магистр психологии:

Книга может дать тебе возможность увидеть и лучше понять себя. Излечить – нет. Когда мы ожидаем от книги каких-то чудес, может быть так, что все то, что было в этой книге, вы уже знали или пока еще не были готовы к принятию этой информации.

Как жить здесь и сейчас? К сожалению, большая часть людей живет именно ожиданиями. Есть так называемый синдром отложенной жизни. Мы думаем, что что-то должно произойти, или думаем, что переедем в другую страну, выйдем замуж, вот тогда я точно заживу. Тем самым мы не живем настоящим, фиксируемся на каком-то моменте, который может не принести нам того ожидания счастья. Тогда мы получаем огромное разочарование.