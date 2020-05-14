Диагностировать коронавирус по крови из пальца. Показываем тот самый экспресс-тест
Игорь Позняк, ведущий СТВ:
Кто бы мог подумать, что какой-то COVID, а ведь полгода назад мы и слова этого не слыхали, вот так изменит всю нашу жизнь. Вот он – главный возбудитель мирового спокойствия: 7 миллиардов землян буквально сбиты с толку. Что важно для нас, белорусов? Лучший способ понять суть – пропустить все через себя. И мы сегодня пойдем именно этим путем. Это специальный проект «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».
Екатерина, лаборант:
Возьмем у Вас капиллярно кровь и проведем тест.
Игорь Позняк:
Отлично. Давайте.
Екатерина:
Обработаем Ваш пальчик.
Игорь Позняк:
Надеюсь, будет не больно. Рука у Вас легкая.
Екатерина:
Я постараюсь. Прокалываем. У нас все стерильно.
Игорь Позняк:
Капелька крови поможет нам узнать…
Екатерина:
Да, больны ли Вы или здоровы.
Игорь Позняк:
Или уже переболел, может быть?
Екатерина:
Или переболели.
Игорь Позняк:
Вот это тот самый тест.
Замминистра здравоохранения: «Начиная с этой недели для контактных бригад мы начинаем раздавать экспресс-тесты»
Екатерина:
Это тот же самый тест, который мы сейчас вскроем. Вот как он выглядит.
Игорь Позняк:
И туда опускаем кровь?
Екатерина:
Да. У нас здесь капиллярчик отмечен двумя полосочками. То есть до первой – это у нас идет венозная кровь – сыворотка, которую мы делаем стационарно, а верхняя – это можно делать из капиллярной крови. Что мы и будем сейчас делать. Теперь нужны две капельки реагента.
Игорь Позняк:
Которые и запустят процесс?
Екатерина:
Да. И после этого нужно подождать 15 минут.
Игорь Позняк:
Будем ждать и надеяться.
Екатерина:
Полосочка, которая находится рядом с буквой «С» означает, что Вы не носитель, даже не заболевший, и у Вас нет иммунитета. То есть Вы совершенно здоровы, с чем я Вас и поздравляю!
Игорь Позняк:
То есть хорошая новость в том, что я не болею и не болел, но иммунитета у меня, к сожалению, тоже нет.
Екатерина:
У Вас все в порядке!
Игорь Позняк:
100 тысяч вот таких экспресс-тестов у нас поступило в систему здравоохранения.
Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
И вчера еще 40 тысяч. На сегодняшний момент уже 140.