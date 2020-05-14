Диагностировать коронавирус по крови из пальца. Показываем тот самый экспресс-тест

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Кто бы мог подумать, что какой-то COVID, а ведь полгода назад мы и слова этого не слыхали, вот так изменит всю нашу жизнь. Вот он – главный возбудитель мирового спокойствия: 7 миллиардов землян буквально сбиты с толку. Что важно для нас, белорусов? Лучший способ понять суть – пропустить все через себя. И мы сегодня пойдем именно этим путем. Это специальный проект «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе». Екатерина, лаборант:

Возьмем у Вас капиллярно кровь и проведем тест.

Игорь Позняк:

Отлично. Давайте. Екатерина:

Обработаем Ваш пальчик. Игорь Позняк:

Надеюсь, будет не больно. Рука у Вас легкая. Екатерина:

Я постараюсь. Прокалываем. У нас все стерильно.

Игорь Позняк:

Капелька крови поможет нам узнать… Екатерина:

Да, больны ли Вы или здоровы. Игорь Позняк:

Или уже переболел, может быть? Екатерина:

Или переболели.

Игорь Позняк:

Вот это тот самый тест. Замминистра здравоохранения: «Начиная с этой недели для контактных бригад мы начинаем раздавать экспресс-тесты» Екатерина:

Это тот же самый тест, который мы сейчас вскроем. Вот как он выглядит. Игорь Позняк:

И туда опускаем кровь? Екатерина:

Да. У нас здесь капиллярчик отмечен двумя полосочками. То есть до первой – это у нас идет венозная кровь – сыворотка, которую мы делаем стационарно, а верхняя – это можно делать из капиллярной крови. Что мы и будем сейчас делать. Теперь нужны две капельки реагента.

Игорь Позняк:

Которые и запустят процесс? Екатерина:

Да. И после этого нужно подождать 15 минут. Игорь Позняк:

Будем ждать и надеяться.

Екатерина:

Полосочка, которая находится рядом с буквой «С» означает, что Вы не носитель, даже не заболевший, и у Вас нет иммунитета. То есть Вы совершенно здоровы, с чем я Вас и поздравляю! Игорь Позняк:

То есть хорошая новость в том, что я не болею и не болел, но иммунитета у меня, к сожалению, тоже нет.

Екатерина:

У Вас все в порядке! Игорь Позняк:

100 тысяч вот таких экспресс-тестов у нас поступило в систему здравоохранения.