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Замминистра здравоохранения: «Начиная с этой недели для контактных бригад мы начинаем раздавать экспресс-тесты»

14 мая 2020 22:02
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Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

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Замминистра здравоохранения: «Начиная с этой недели для контактных бригад мы начинаем раздавать экспресс-тесты»-1

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Контактные бригады на сегодняшний момент оснащены пульсоксиметрами. Для того чтобы те пациенты, которые остались у нас на дому, – тоже мы проверяли пульсоксиметрию, насыщение крови кислородом. Что нам очень важно, чтобы нам вовремя выявить ухудшение, утяжеление течения этого заболевания. Плюс начиная с этой недели для амбулаторно-поликлинического звена, для вот этих контактных бригад мы начинаем раздавать экспресс-тесты. Для того,чтобы пациенты, которые находятся на дому... Я думаю, что нам еще нужна неделя, чтобы мы запустили эту работу, конечно, начиная с города Минска.

# Коронавирус # общество # Елена Богдан # Игорь Позняк

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