Замминистра здравоохранения: «Начиная с этой недели для контактных бригад мы начинаем раздавать экспресс-тесты»

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Контактные бригады на сегодняшний момент оснащены пульсоксиметрами. Для того чтобы те пациенты, которые остались у нас на дому, – тоже мы проверяли пульсоксиметрию, насыщение крови кислородом. Что нам очень важно, чтобы нам вовремя выявить ухудшение, утяжеление течения этого заболевания. Плюс начиная с этой недели для амбулаторно-поликлинического звена, для вот этих контактных бригад мы начинаем раздавать экспресс-тесты. Для того,чтобы пациенты, которые находятся на дому... Я думаю, что нам еще нужна неделя, чтобы мы запустили эту работу, конечно, начиная с города Минска.