Александр Лукашенко проводит встречу с руководителями белорусских дипмиссий

Внешняя торговля, экспорт, инвестиции. Сегодня, 31 июля, Президент Беларуси проводит встречу с руководителями белорусских дипмиссий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная тема – экономики на внешнем контуре. Как работают посольства? Как увеличить экспорт? Что с инвестициями?

Ответы на эти вопросы узнаем уже в наших следующих выпусках.

Во Дворец Независимости приглашены участники ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. До этого они провели встречи с представителями министерств, банковских организаций, концернов, а также посетили индустриальные предприятия.