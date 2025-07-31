Прямой эфир

Александр Лукашенко проводит встречу с руководителями белорусских дипмиссий

31 июля 2025 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Внешняя торговля, экспорт, инвестиции. Сегодня, 31 июля, Президент Беларуси проводит встречу с руководителями белорусских дипмиссий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральная тема – экономики на внешнем контуре. Как работают посольства? Как увеличить экспорт? Что с инвестициями? 

Ответы на эти вопросы узнаем уже в наших следующих выпусках. 

Во Дворец Независимости приглашены участники ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси. До этого они провели встречи с представителями министерств, банковских организаций, концернов, а также посетили индустриальные предприятия.

# Александр Лукашенко # Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
Ожидаются сильные ливни – синоптики Белгидромета рассказали о погоде на начало августа
31 июля 2025 07:45

Ожидаются сильные ливни – синоптики Белгидромета рассказали о погоде на начало августа

Подготовку изменений в закон «Об урегулировании неплатёжеспособности» обсудили депутаты на выездной сессии
31 июля 2025 07:38

Подготовку изменений в закон «Об урегулировании неплатёжеспособности» обсудили депутаты на выездной сессии

Извещения об уплате имущественных налогов будут разосланы не позднее 1 октября
31 июля 2025 07:27

Извещения об уплате имущественных налогов будут разосланы не позднее 1 октября