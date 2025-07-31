Ожидаются сильные ливни – синоптики Белгидромета рассказали о погоде на начало августа

Каким будет начало августа, рассказали синоптики Белгидромета. Июнь и июль для нашей страны оказались не совсем типичными: вопреки прогнозам об аномальной жаре теплые дни можно сосчитать по пальцам, зато ливни, грозы и даже град отмечаются почти ежедневно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний месяц лета существенных изменений не обещает: погода сохранит неустойчивый характер, ожидаются сильные ливни. Они будут кратковременными, но пройдут по всей стране. Вместе с тем, воздух прогреется больше.

Анна Самофалова, начальник отдела долгосрочных прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивности загрязнения и мониторингу окружающей среды:

В ночные часы дожди будут отмечаться местами, а днем – уже во многих районах республики. 1 августа в ночные часы по северо-востоку республики местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах не исключены грозы. В ночные часы температурный фон будет колебаться от +9-14 до 12-19 градусов. Днем воздух прогреется до 21-29 градусов, в дождях местами – +18-20 градусов.

Что касается этой недели, характер погоды остается неустойчивым. Его определяют южные циклоны и связанные с ними атмосферные фронты. Ситуация изменится к выходным вместе с ростом давления.