Минтруда рассказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска

Работник имеет право отклонить или согласиться на досрочный выход из отпуска по запросу работодателя – отказ не влечет за собой санкций. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Если работник соглашается, он имеет право на получение компенсации: оставшиеся дни отпуска могут быть потрачены позже или выплачены наличными при условии, что было использовано не менее 14 календарных дней отпуска в текущем рабочем году.

Отзыв запрещается несовершеннолетним и работникам, которые имеют право на дополнительный отпуск за вредные условия труда. Для других категорий ограничений нет. Количество оплачиваемых дней определяется производственными потребностями и фиксируется приказом, в котором также указывается форма компенсации.

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