Девушек «на лабутенах» бесплатно пустят на выставку Ван Гога в Москве

Новости России. Организаторы выставки «Ван Гог. Ожившие полотна» в Москве решили провести специальную акцию после выхода нового клипа группы «Ленинград».

Девушкам на каблуках выше десяти сантиметров предложили посмотреть экспозицию бесплатно 13 или 14 февраля – в последние дни ее работы.

Мужчины с именем Сергей также могут рассчитывать на 50-процентную скидку.

Клип группы «Ленинград» на песню «Экспонат» вышел в середине января и стал настоящим хитом социальных сетей. А на официальной странице группы на YouTube видео посмотрели почти 20 миллионов раз.

В песне звучат такие строки: «Водил меня Серега на выставку Ван Гога». Героиня клипа обувает туфли на шпильках, подошвы которых она предварительно покрасила в красный цвет, чтобы они выглядели, как продукт дизайнера Кристиана Лабутена.