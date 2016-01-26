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Девушек «на лабутенах» бесплатно пустят на выставку Ван Гога в Москве

26 января 2016 18:47
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Новости России. Организаторы выставки «Ван Гог. Ожившие полотна» в Москве решили провести специальную акцию после выхода нового клипа группы «Ленинград».

Девушкам на каблуках выше десяти сантиметров предложили посмотреть экспозицию бесплатно 13 или 14 февраля – в последние дни ее работы. 

Мужчины с именем Сергей также могут рассчитывать на 50-процентную скидку.

Клип группы «Ленинград» на песню «Экспонат» вышел в середине января и стал настоящим хитом социальных сетей. А на официальной странице группы на YouTube видео посмотрели почти 20 миллионов раз.

В песне звучат такие строки: «Водил меня Серега на выставку Ван Гога». Героиня клипа обувает туфли на шпильках, подошвы которых она предварительно покрасила в красный цвет, чтобы они выглядели, как продукт дизайнера Кристиана Лабутена.

Девушек «на лабутенах» бесплатно пустят на выставку Ван Гога в Москве-1


Кадр из клипа 

Елена Бедуш, пресс-секретарь выставки Ван Гога в Москве, отмечает, что после презентации «Экспоната» посещаемость выставки выросла в полтора раза.

«Никогда еще я не давала столько комментариев, как про Лабутены и штаны», – призналась пресс-секретарь на странице в социальной сети. 

Напомним, к 125-й годовщине со дня смерти Ван Гога его картины оживили. В основе необычной выставки около 400 работ, а размер многих сравним с высотой дома. Насладиться творчеством знаменитого постимпрессиониста можно и в Минске, выставка «Ван Гог. Ожившие полотна» продлена до 31 января. О бонусах пришедшим организаторы не сообщают. 

# общество # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт # Елена Бедуш

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