Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

Новости США. Четыре года назад Джоли и Питт подали документы на развод. С тех пор бывшие супруги практически ничего не говорили о своём расставании. Сейчас актриса всё-таки упомянула причину в разговоре с Vogue.

«Я рассталась ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. Я продолжаю концентрироваться на их исцелении», – объяснила Анджелина.

Прошло более двух лет. Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись

По словам актрисы, есть люди, которые воспользовались её молчанием в своих целях. Однако Джоли это не пугает, поскольку её сыновья и дочки достаточно умны, чтобы отличать ложь от правды.

«Это шесть очень смелых, очень сильных молодых людей», – сказала о своих детях актриса.

Анджелина добавила, что рождение и усыновление – отличный способ стать семьёй. Хотя артистка не говорит со своими сыновьями и дочерьми о беременности, она с любовью рассказывает о том, как нашла своих приёмных детей, и что почувствовала, когда впервые заглянула в их глаза.