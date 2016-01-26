Новости Беларуси. В Беларуси упростили процедуру приватизации жилья. Теперь граждане, которых не устраивает сумма оценки их квартиры или дома в соответствии с жилищным кодексом, могут обратиться к независимым экспертам. Ранее такой возможности узнать рыночную стоимость жилья не было. Оценку придется провести за собственные средства.

Итоговое решение комиссия примет сопоставив оба результата, а потраченную сумму на независимую оценку гражданам вернут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дина Соколовская, начальник управления оценки Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

В случае принятия решения о приватизации по рыночной стоимости, стоимость эта уменьшается на сумму средств, затраченных на оценку и, если необходимо, на инвентаризацию. Но если решение все-таки принимается по оценочной стоимости, то есть если она оказалась меньше, то в данном случае эти расходы никем не возвращаются.