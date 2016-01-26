В Парке Дружбы народов в Минске построили 3-метровый замок из снега

Новости Беларуси. В Минске появился новый замок. Обосноваться в нем может каждый желающий. Правда, построено королевское жилье не на века. А всего на несколько дней в Парке Дружбы народов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Создатели композиции воспользовались материалом, которого в эти дни в избытке – снегом. Для того чтобы изваять Белый Замок, высотой три метра и общей площадью 12 квадратных метров, снег два дня прессовали в куб, а потом скульпторы вытесали из него стены, карету и маленькую принцессу.

Минчанам зимняя инсталляция пришлась по вкусу. А уже в эти выходные здесь пройдет настоящий зимний праздник с представлениями, конкурсами и призами для детей и их родителей.