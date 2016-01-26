Строительство первого в Беларуси снегосплавного пункта началось в Минске

Новости Беларуси. Ответ суровым циклонам. В Минске началось строительство первого в стране снегосплавного пункта. При возведении объекта использовали опыт российских коллег. Подобные установки уже работают в Москве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В белорусской столице чудо-комплекс разместили на улице Машиностроителей. Благодаря такой разработке в сутки планируется перерабатывать около пяти тысяч кубометров снежных осадков.

Уже произведены подготовительные работы: территория очищена от зеленых насаждений, снят плодородный слой земли, приступили к оборудованию котлована. Следующим этапом станет установка монолитной камеры. Планируется, что сдадут объект в мае 2016 года.

Напомним, в столице уже есть опыт работы с подобными установками. В 2012-ом снегоплавный комплекс был арендован и запущен в Партизанском районе. Однако опыт показал, что создание собственного стационарного комплекса для города будет гораздо продуктивнее. К тому же арендованная установка работала на топливе, что значительно увеличивала расходы на ее содержание. Теперь же похожий пункт будет работать за счет сточных вод столицы.