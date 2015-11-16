Выставка «Ван Гог. Ожившие полотна» проходит в Минске

Новости Беларуси. Уникальный и сумасшедший. Впервые в Минске и только на месяц. К 125-й годовщине со дня смерти Ван Гога его картины оживили. В основе необычной выставки около 400 работ, а размер многих сравним с высотой дома. Кроме того, чтобы проникнуться духом легендарного постимпрессиониста, здесь задействуют даже слуховые рецепторы.

Он мечтал о чрезмерном, когда не было необходимого. Нищий бродяга без своего угла. Создать мастерскую — навязчивая идея сумасшедшего Ван Гога. Правда, мечту мастер смог осуществить лишь благодаря небольшому наследству. И то в 35 лет. Именно на юг Франции он сбежал от парижских коллег и критиков.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Мебели купил на 300 франков: деревянная кровать (еще он мечтал поставить колыбельную — не срослось), два стула (вообще, Ван Гог любил парные предметы — это его успокаивало), как видим, две подушки, два портрета. Обязательно зеркало — для автопортрета. Ставни закрыты (они почти всегда были такими, потому что чувство тревоги мастера не оставляло). Если обратить внимание на цветовую гамму: много желтого — принято считать, что у Ван Гога были приступы эпилепсии, именно лекарственные препараты так воздействовали на его психику. К сожалению, в этой комнате, счастливым он уже не будет никогда.

Это единственная экспозиции, где жизнь мастера еще застывшая и уже почти холодная…

Ван Гог прожил лишь 37 лет. Лишь последние 7 лет жизни не выпускал из рук кисть.

За свою жизнь Ван Гог продал лишь одну картину — «Красные виноградники в Арле», а ровно через сто лет на аукционе Кристи в Нью-Йорке его «Портрет доктора Гаше» был куплен за 82,5 миллиона долларов. Он работал без перерыва. Ежедневно по одной-две картины. Около тысячи рисунков и почти столько же полотен.

Не каждое полотно Ван Гога можно оцифровать, да и не каждый владелец позволяет это сделать. Поэтому представлены лишь четыре сотни полотен признанного гения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.