Девочки с молотком, мальчики с иголкой: чему теперь будут учить на уроках труда?

Новости Беларуси. Построение инновационной экономики – приоритетное направление политики нашего государства. Это среди прочего определено на 5-ом Всебелорусском народном собрании. Речь здесь шла и об образовании. Уже со школьных лет детям необходимо прививать тягу к практическим знаниям.

К слову, именно сегодня в Беларуси отмечают День изобретателя и рационализатора. О тех, кто удивляет мир новыми идеями и с чего всё начинается?

На вопрос, что можно сделать и чему научиться на уроке трудов, Влад демонстрирует свою небольшую поделку — 3D-принтер. Старшеклассник собрал его корпус из неисправных парт и теперь за распечатками из бывшей школьной мебели выстраиваются очереди сверстников. В планах парня – наладить собственное производство таких машин.

Владислав Горбач, учащийся гимназии № 6 Минска:

Хочу, чтобы мой принтер стоял в каждом доме, чтобы могли распечатать детали для поломанных вещей.

Трехкратный призер олимпиад по трудовому обучению увлекался изобретательством с раннего детства. Школе осталось лишь отшлифовать его увлечение созидать, предоставить необходимую базу и приободрить советом.

Владислав Горбач:

Планирую, что мое увлечение перерастет в бизнес и приносить мне какой-то доход.

Сейчас очень сложно разделять работу физическую и работу умственную. На уроках трудового обучения, например, нужно знать математику, физику и биологию, скажем, чтобы определить качество дерева.

Денис Цареня, преподаватель трудового обучения и черчения гимназии № 6 Минска:

На первое место выносят физику и математику, потому что они ассоциируются с выбором профессии. Я считаю, что это не так. Именно на трудах формируются умения и навыки, которые помогают к трудовой подготовке. Если ты научишься трудиться в школе, то в последующем ты будешь хорошим специалистом. Получив высшее образование или нет, ты везде будешь востребован.

Совершенствование системы образования. Тема не новая. Она не раз звучала и на 5-ом Всебелорусском народном собрании. Программы, по которым обучаются дети, должны давать знания, которые обязательно пригодятся в жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас было два спаренных урока труда – во вторник и в пятницу или в четверг. Спаренных! 4 часа – где они? Сегодня мужик 20-25 лет не знает, куда ввинтить эту лампочку, а светодиоды и прочее появились – они вообще не понимают этого. Человек не умеет заточить нож на кухне. Я уже не говорю о том, чтоб косить, рубить и так далее. То, что должен уметь настоящий мужик. А девчонка? Она что – умеет пуговицу пришить? Она умеет – помните: домоводство и так далее – они что-то из этого умеют? Ну, если процентов 10, которые чему-то научились в семье. Семья тоже должна этим заниматься. Почему мы от этих элементарных вещей отошли в школе? Нельзя от этого уходить.

Сейчас на развороте дневника трудовое обучение встречается только один раз. За эти 180 минут в месяц девочек научат рукоделию и кулинарии, а мальчиков — столярным и плотницким работам. Только нынешний век в навыках не терпит пробелов. Потому проводим свой урок.

Даже с такой поддержкой стежок взял свой независимый маршрут. Все ребята — с молотком ли в руках или иголкой — таким трудом занимаются впервые. Для кого-то он очень нелегок.

Пока ребята корпят над своими заданиями, в планах у Влада создать еще один 3D-принтер. Путь к освоению новых технологий начинается всегда с малого: для кого-то с первого забитого гвоздя или пришитой пуговицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.