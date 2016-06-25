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Никогда не идти на конфликт и поддерживать мир: какова политика выпускников Военной академии

25 июня 2016 16:33
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Новости Беларуси. Более 6 сотен лейтенантов пополнили ряды Вооруженных Сил нашей страны. 25 июня  состоялся очередной выпуск офицеров из Военной академии и военных факультетов. Дипломы об окончании образования вручили связистам, разведчикам, военнослужащим ракетных войск и авиационным специалистам. Уже скоро они разъедутся по воинским частям страны.

Профессию Антона всегда окружал ореол таинственности, и даже от родных и близких парень будет хранить парочку секретов.  С этого момента, когда на погонах появились две звезды, а в руках — диплом об окончании Военной академии,  парень  стал  профессиональным разведчиком.  До этого пять лет усиленных тренировок физических и лингвистических -  без иностранного разведчикам никуда.

Антон Ковальницкий, выпускник Военной академии Республики Беларусь:
Где бы я ни находился: у себя дома, в парке или на международных соревнованиях – я буду представлять не только себя. Я буду представлять Республику Беларусь. По любому моему действию будут судить обо всей стране и обо всех ее гражданах. Такая ответственность легла на мои плечи сегодня, но к этому я был готов.

И хотя вслед за офицерским званием у Антона прочно закрепится статус «военный», лейтенант уверен: профессия самая что ни есть мирная.  Ведь все его усилия и будут направлены на то, чтобы сохранить  «чистым» небо над своей родиной.

Денис Корсун, выпускник Военной академии Республики Беларусь:
В любой ситуации мы никогда не стараемся придерживаться каких-то крайних точек зрения, всегда пытаемся идти на компромисс. Никогда не идем на конфликт. В принципе в этом и заключается политика нашей страны и меня как военнослужащего. В принципе задача и заключается в том, чтобы сохранить такое положение дел и сохранить мир  на нашей земле.

Больше 4 сотен молодых лейтенантов Военной академии 25 июня пополнили ряды вооруженных сил. Специалисты в области авиации, противоракетной обороны, будущие сотрудники комитета госбезопасности и госконтроля, связисты.  На одном плацу  с ними -  выпускники военных факультетов гражданских вузов.  И для еще вчерашних курсантов  этот день более, чем особенный.

И по традиции, тех, кто пришел поздравить новичков офицерского корпуса, встречали вальсом.

Кстати, уже через  год  этот  самый вальс будут кружить  курсантки военной академии. Набор  в одно из крупнейших  учебных заведений страны снова открыт для представительниц прекрасного пола. Всего для дам приберегли 12 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выпускной-2016 # Антон Ковальницкий # Денис Корсун

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