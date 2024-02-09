В Беларуси продолжается активная подготовка к единому дню голосования

Продолжается подготовка к единому дню голосования. С 9 по 24 февраля граждане имеют право обратиться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации и уточнить, включены ли они в список избирателей, а также проверить правильность указанных о них сведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При желании проголосовать не по месту регистрации избиратель вправе в эти же дни обратиться в участковую избирательную комиссию по месту проживания. Включение в список в этом случае осуществляется на основании паспорта гражданина Беларуси и при наличии документа, подтверждающего проживание на территории участка для голосования (например, договора купли-продажи, договора найма). В единый день голосования включение в список избирателей, незарегистрированных на территории участка для голосования, законом не предусмотрено. С 9 по 24 февраля участковые избирательные комиссии работают в будние дни с 17:00 до 19:00. В субботу – с 12:00 до 14:00.