Прямой эфир

В Беларуси продолжается активная подготовка к единому дню голосования

09 февраля 2024 07:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продолжается подготовка к единому дню голосования. С 9 по 24 февраля граждане имеют право обратиться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации и уточнить, включены ли они в список избирателей, а также проверить правильность указанных о них сведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается активная подготовка к единому дню голосования-1

При желании проголосовать не по месту регистрации избиратель вправе в эти же дни обратиться в участковую избирательную комиссию по месту проживания. Включение в список в этом случае осуществляется на основании паспорта гражданина Беларуси и при наличии документа, подтверждающего проживание на территории участка для голосования (например, договора купли-продажи, договора найма). В единый день голосования включение в список избирателей, незарегистрированных на территории участка для голосования, законом не предусмотрено. С 9 по 24 февраля участковые избирательные комиссии работают в будние дни с 17:00 до 19:00. В субботу – с 12:00 до 14:00.

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Муковозчик об экстремистском СМИ: вместе с инсайдерской повесткой просовывали массу искажений смыслов
08 февраля 2024 20:40

Муковозчик об экстремистском СМИ: вместе с инсайдерской повесткой просовывали массу искажений смыслов

После еды вызывают рвоту. Как быть людям, страдающим булимией?
08 февраля 2024 20:35

После еды вызывают рвоту. Как быть людям, страдающим булимией?

Могут отказать почки. Чем опасно сухое голодание?
08 февраля 2024 20:33

Могут отказать почки. Чем опасно сухое голодание?