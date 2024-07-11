В Брестской области определился первый комбайнер-тысячник

Тысяча одними руками! Передовика жатвы чествовали 11 июля в Брестской области. Герой этого дня – Игорь Гаврик. Он первым в регионе преодолел заветный рубеж, намолотив тысячу тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хлебороб работает старшим комбайнером в сельхозпредприятии «Крошин» Барановичского района. И эта уборочная для него уже 18-я. Ежегодно его экипаж демонстрирует высокие результаты и неоднократно становится победителем областных «Дожинок». В 2024 году уверенно держит марку. Поздравления комбайнер принимал, не отрываясь от любимой работы – прямо на хлебных нивах.

Игорь Гаврик, старший комбайнер ОАО «Крошин»:

Со студенческих лет, лучший студент, я работал помощником, а уже потом дали новую технику, новый комбайн. Выезжаем мы к 8 часам, потому что надо подготовить, почистить, помазать, посмотреть технику, где какие недочеты, что-то устраняется и по мере возможности, спелости зерна, влажности. Все, приступаем к работе.

Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области:

Белорусы еще раз доказали, что мы лучшие, что сочетание белоруса с белорусской техникой – это сильнее любых других западных, империалистических, американских, немецких и других произведений, несмотря на их разрекламированность показную крутость, но у нас лучше. Вот и результат. Действительно очень здорово, что сегодня у нас такое мероприятие по чествованию передовика жатвы. Уборка – это всегда особая среда, с особым трепетом белорусы относились к этому времени и тем людям, которые убирают хлеб.