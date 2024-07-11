Фабрика «Красный пищевик» открыла фирменный магазин на «Славянском базаре» в Витебске

Традиции качества и высокий покупательский спрос. В дни «Славянского базара в Витебске» открыли фирменный магазин самой сладкой фабрики Бобруйска – «Красного пищевика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Красную ленточку перерезали по адресу улица Кирова, 2-59. На прилавках новой торговой точки представлена вся продукция предприятия: зефир, мармелад, халва, пастила, драже, козинаки, ирис и конфеты – всего более 300 наименований.

Первые покупатели продегустировали новинки предприятия, которые еще не продаются в крупных торговых сетях. Это жевательный зефир с летними вкусами бабл-гам, малина с витаминами, клубника-банан; зефир с ароматом пиноколады и клубничного мохито в вафельном рожке; мармеладные кактусы; халва с солью, мятой и тоффи-карамелью. Сладости изготовлены из натурального сырья: пектин, яблочное пюре, агар, желатин.

Татьяна Шедко, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Что символично? Конечно же, этот торговый объект мы открываем в Год качества. Вопросы качества для «Красного пищевика» – это, в общем-то, традиционно сама жизнь предприятия, их характерная черта, это символ всех их начинаний. Любая новинка, которая выходит на рынок, безусловно, завоевывает сердца потребителей, но при этом еще сохраняется и традиция. Мы проводим всестороннюю оценку заявленных претендентов на звание почетного государственного знака качества, в том числе и продукция «Красного пищевика». Это и зефиры, и драже, нам так любимые, и перепелиные яйца.