Юные исполнители из 14 стран участвуют в Международном музыкальном конкурсе «Витебск»

Пока Летний амфитеатр готовится встречать многочисленных гостей, фестивальный Витебск поражает обилием творческих мероприятий и разнообразных площадок. Работа Города мастеров, открытие выставок, творческие состязания. А впереди еще более насыщенная культурная программа. Совсем скоро разрешится интрига: станет известно имя победителя Международного детского музыкального конкурса, который объединил юных исполнителей из 14 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй конкурсный день участники исполняли песни на родных языках. Белоруска Злата Ярошевич набрала 69 баллов, и ее суммарная оценка составила 136. А возглавляют рейтинг представительница Мальты Кая и Ясмина Хусниддинова из Узбекистана. Они набрали по 139 из 140 баллов. Окончательные итоги конкурса подведут позже. Обладатель гран-при выступит на сцене Летнего амфитеатра во время торжественного закрытия фестиваля.

Кая Гудер Курми, участница XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2024» (Мальта):

Я познакомилась со многими очень хорошими исполнителями. Очень рада, что здесь нахожусь на конкурсе. Все просто как маленькие звезды. Я влюбилась в Витебск, он мне понравился своей красотой, зеленью и чистотой. Когда вернусь на Мальту, буду вспоминать вкусную белорусскую еду.

Джузеппе Ди Менца, участник XXII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2024» (Италия):

Я очень рад представить свою страну, Италию, у вас, в Беларуси. Сам я родом из Сицилии, небольшого городка под названием Виттория. Я безумно счастлив принимать участие в этом конкурсе и думаю, что выступлю очень хорошо.

Не только музыкальное, но и изобразительное искусство наполняет Витебск в фестивальные дни. Здесь открылась экспозиция «Живые, пока помним», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Во всех работах, а их более 30, прослеживается тематика Великой Отечественной войны. На картинах можно увидеть изображения узников концлагерей, героев белорусского сопротивления, и мемориальные комплексы. С филигранной точностью художники смогли передать психологические портреты детей, лишенных детства и вынужденных сражаться за свою жизнь.