В Минске обсудили трудоустройство молодёжи с особенностями психофизического развития

Рабочие места без границ даже на самых высокотехнологичных предприятиях. Это еще один современный тренд. К примеру, на «Интеграле» трудятся более сотни человек с особенностями здоровья. И это тот опыт, который нужно и можно брать на вооружение и на других производствах. Сегодня, 31 марта, этот аспект рассмотрели в рамках заседания профильного консультативного совета при Совете Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова ознакомилась с работой уникального цеха. 60 % сотрудников здесь с нарушением слуха. Адаптация таких людей начинается еще во время обучения. Молодые люди приходят на практику, постепенно знакомятся с тонкостями работы и после получения диплома устраиваются на предприятие уже как полноценные сотрудники. Кроме того, здесь разработана специальная цифровая система, благодаря которой сотрудники могут оперативно обратиться за помощью.

Елена Холмовская, заместитель начальника производства по технологии ОАО «Интеграл»:

Технологическая служба у нас готовит материалы не просто в текстовом виде, а наглядно фотографии, виды брака мы изучаем по фотографиям. Инструкции из 40 страниц свели до трех, чтобы были самые важные моменты и, самое главное, для них сведены кратко. Мы постоянно отслеживаем, как работают ребята. Не с позиции того, что они плохо работают, а наоборот, чтобы заметить вовремя какие-то нюансы и помочь им устранить все неточности, чтобы потом работа их легко и комфортно проходила. В Беларуси создают все необходимые условия для того, чтобы люди с инвалидностью могли реализовать свои возможности. Развита сеть учреждений образования, где готовят таких специалистов. В 2024 году более 400 молодых людей с психофизическими особенностями получили дипломы по различным направлениям профподготовки. С каждым годом количество таких выпускников растет, как и количество рабочих мест для них. Ежегодно в стране появляется около 50 новых вакансий для людей с особенностями здоровья. Работу предлагают по разным направлениям: от социальной сферы до промышленности.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Cовет Республики уделяет достаточно большое внимание всем аспектам социальной интеграции лиц с особенностями психофизического развития. Начиная с учебного – на базе колледжа цифровых технологий у нас осуществляется набор граждан их обучения, переобучения, присвоение соответствующей квалификации.