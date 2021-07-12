«Дети не всегда понимают последствий своих игр». Что важно знать родителям, чтобы не случилось ЧП?

Летом в детях просыпаются робинзоны. Тяга к приключениям не знает границ. Шалаши на деревьях, прятки на заброшках, трюки на скейтах. Максимализм бьет ключом. По данным Минздрава, каждый 10-й сорванец попадает в ЧП. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Ответственность начинается с родителей. В их силах сориентировать в познании мира и научить элементарным правилам безопасности.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Из актуальных причин и происшествий, которые бывают, – провалиться в трубу на стройке либо дети играют с мячом, мячик может залететь на козырек подъезда и они особым способом с другого окна пытаются залезть и его достать. Дети не всегда понимают последствий своих игр. Если речь идет о спичках, то для них это не игрушки. Работники МЧС проводят профилактическую работу и обучающие мероприятия для детей и взрослых.

Не зная броду, не суйся в воду – аргумент далеко не для всех. Сотрудники МЧС и ОСВОД постоянно патрулируют дикие пляжи и технические водоемы. Не заплывайте за буйки, вода не прощает ошибок. Ольга Мельченко:

Если мы говорим про маленьких детей, то родители должны сопровождать своих детей, держать их на расстоянии вытянутой руки – это максимальное расстояние, чтобы не произошли чрезвычайные ситуации и последствия с детьми. Если дети постарше, то нужно объяснить, что на водоемах можно отдыхать и веселиться, при этом стараться быть сдержанным, мы отдыхаем на специально разрешенных пляжах, местах, где дежурят спасатели ОСВОД, где может быть оказана помощь в любой момент, в любой внештатной ситуации.

Горячий сезон сейчас и у травматологов. Батутчики, ныряльщики, велоэкстремалы. Среди пациентов чаще всего ребята, которые предоставлены сами себе. Обеспечьте своего ребенка защитной амуницией, сводите к инструктору по роликам или батутам хотя бы на пару базовых занятий, где научат правильно приземляться и падать. Равнодушие и лень может сыграть злую шутку.

Дмитрий Тесаков, ведущий научный сотрудник РНПЦ травматологии и ортопедии, главный внештатный детский ортопед-травматолог Министерства здравоохранения Беларуси:

Там, где батут, сам по себе: «На, ребенок, прыгай, только дай мне заниматься моими делами». Здесь возникают проблемы – это повреждение голеностопных суставов, кистей, потому что ребенок может неправильно выставить руки. Позвонки, испытывающие такую мощную ударную волну, получают взрывной изнутри сосудистый удар. Это может повреждаться ростковая пластинка, ростковые зоны позвонков, и это может сказываться на будущем развитии позвоночника.

От зубов у школьников должна отскакивать не только таблица умножения. Но и то, что в высокой траве могут быть клещи и на природе без средств от насекомых не обойтись, порезы и ссадины нужно обработать. А если страшное случилось, немедленно вызвать экстренные службы. Черным по белому они должны быть прописаны в телефоне у ребенка. Дмитрий Тесаков:

Допустим, падение с высоты, он грохнулся на землю и лежит. Не надо быстрее поднимать ребенка, потому что мы не знаем, что повреждено, а вдруг это позвоночник. Изменение нагрузки может привести к усугублению состояния.

Еще одна опасность – ДТП. В разгар лета водители должны быть начеку во дворах, возле детских лагерей, учреждений образования. Любопытные варвары могут выскочить на проезжую часть в любой момент. И нужно быть готовым нажать на тормоза. Датчик контроля должен быть и у непосед. Родителям стоит напомнить о внимательности и правилах дорожного движения.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В городе существуют велодорожки, которые проходят по проезжей части. В таких местах водителям нужно быть очень внимательным и острожным, потому что в любой момент может появиться велосипедист или кто-нибудь на электросамокате, гироскутуре или на других средствах персональной мобильности.