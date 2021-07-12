Правила сбора ягод и грибов в Беларуси. Какие существуют ограничения и что грозит, если нарушить?

Если вы не знаете чем удивить гостей – удивите их дарами природы. Но не спешите сломя голову покорять лесную сказку, прежде усвойте несколько правил сбора ягод и грибов.

Сергей Чернявский, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси: На сегодня начался и действует пожароопасный период, поэтому в отдельных районах могут быть установлены запреты или ограничения на посещение лесов. Информацию о запрете и ограничении можно узнать на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Существует ряд ограничений по сбору ягод и грибов в зонах радиационного загрязнения, а также в некоторых особо охраняемых природных территорий.

Заядлому грибнику и любителю подсластить жизнь лесной ягодкой также нужно помнить и о сроках сбора дикорастущих лакомств.

Сергей Чернявский, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

На сегодняшний момент сроки устанавливаются для сбора клюквы и брусники. Как правило, это конец июля – август и более поздние периоды. Для остальных видов ягод: черника, малина сроки не устанавливаются.