Правила сбора ягод и грибов в Беларуси. Какие существуют ограничения и что грозит, если нарушить?

Если вы не знаете чем удивить гостей – удивите их дарами природы. Но не спешите сломя голову покорять лесную сказку, прежде усвойте несколько правил сбора ягод и грибов.
Если вы не знаете чем удивить гостей – удивите их дарами природы. Но не спешите сломя голову покорять лесную сказку, прежде усвойте несколько правил сбора ягод и грибов.
Сергей Чернявский, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
На сегодня начался и действует пожароопасный период, поэтому в отдельных районах могут быть установлены запреты или ограничения на посещение лесов. Информацию о запрете и ограничении можно узнать на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства. Существует ряд ограничений по сбору ягод и грибов в зонах радиационного загрязнения, а также в некоторых особо охраняемых природных территорий.
Заядлому грибнику и любителю подсластить жизнь лесной ягодкой также нужно помнить и о сроках сбора дикорастущих лакомств.
Сергей Чернявский, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
На сегодняшний момент сроки устанавливаются для сбора клюквы и брусники. Как правило, это конец июля – август и более поздние периоды. Для остальных видов ягод: черника, малина сроки не устанавливаются.
Помните, что сбору подлежат только зрелые ягоды. Собирать их можно с помощью специальных инструментов, но и те должны соответствовать определенному стандарту.
Сергей Чернявский:
Ширина между зубьями должна составлять не менее 0,5 см, режущие края в местах отрыва ягод должны отсутствовать. Эти приспособления должны быть изготовлены из пластика, металла, дерева или их комбинаций.
Упрямое игнорирование вышеупомянутых правил влечет административную ответственность в размере до 20 базовых величин. А что касается сбора грибов, то особых запретов здесь не существует. Бережное отношение превыше всего.
Грибы необходимо срезать у корня, не повреждая грибницу, которая в ином случае со временем может просто исчезнуть.