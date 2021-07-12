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«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?

12 июля 2021 09:46
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Мария Голденберг, дизайнер интерьера:
Меня зовут Марина Голденберг, я дизайнер интерьера. Зачастую я бываю не только на стройках, а посещаю различные международные выставки, встречаюсь с заказчиками, для этого мне нужно выглядеть соответствующе, именно поэтому я хожу в салоны красоты. Сегодня я пришла в салон, чтобы изменить свой образ. Досмотрите до конца и вы увидите меня в новом амплуа.

«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?-1

«Для того, чтобы быть незаменимой, нужно быть разной» – потрясая весь бомонд, Коко Шанель твердила простую истину. С каждой сменой имиджа, девушка начинает новую маленькую жизнь. Но припудривать носик тоже нужно умело. Лучше оставить это дело профессионалам.

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«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?-4

Ангелина Король, мастер по волосам студии красоты «Beauty room 461»:
Мария, доброе утро! Меня зовут Ангелина. Вы готовы меняться?

Мария Голденберг:
Я в предвкушении.

Ангелина Король:
Мария, я предлагаю вам выйти в более натуральный цвет, сделать растяжку от вашего натурально корня в чуть более светлый, другими словами сделать процедуру тонирования.

«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?-7

Несколько взмахов кистей и красок, и можно приступать к практике.

Мария Голденберг:
Ангелина, сколько будет держаться эффект на моих волосах от тонирования?

Ангелина Король:
В любом случае требуется коррекция раз в месяц, раз в два месяца, также зависит от домашнего ухода. Желательно первые две недели использовать косметику для окрашенных волос – это шампунь, кондиционер, маска. А в следующий раз перед тонированием можно использовать как увлажнение, питание либо восстановление, также можно использовать оттеночные препараты.

«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?-10

Мария Голденберг:
Ангелина, а почему мы выбрали именно тонирование, а не полноценное окрашивание? Есть какая-то разница?

Ангелина Король:
Есть разница. Помимо того, что это более щадящее, безаммиачный краситель сильно не оседает в волосе, он будет постепенно вымываться. Это мы делаем с расчетом того, что если вдруг вы захотите обратно вернуться в свой блонд.

«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?-13

Время выдержки красителя до 20 минут под визуальный контроль.

«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?-16

Мария Голденберг:
Давно я не видела себя с таким цветом волос. Мне кажется, я совсем другой человек. Лето время меняться.

«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?-19

Но и это еще не все. Пару штрихов до полного преображения. В руках визажиста происходит настоящее волшебство.

Мария Голденберг:
Мне кажется, я точно готова к новому этапу в своей жизни.

«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?-22

Чудеса преображения продолжаются.

*На правах рекламы.

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