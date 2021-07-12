«Мне кажется, я совсем другой человек». Как дизайнер интерьера поменяла свой образ?

Мария Голденберг, дизайнер интерьера:

Меня зовут Марина Голденберг, я дизайнер интерьера. Зачастую я бываю не только на стройках, а посещаю различные международные выставки, встречаюсь с заказчиками, для этого мне нужно выглядеть соответствующе, именно поэтому я хожу в салоны красоты. Сегодня я пришла в салон, чтобы изменить свой образ. Досмотрите до конца и вы увидите меня в новом амплуа.

«Для того, чтобы быть незаменимой, нужно быть разной» – потрясая весь бомонд, Коко Шанель твердила простую истину. С каждой сменой имиджа, девушка начинает новую маленькую жизнь. Но припудривать носик тоже нужно умело. Лучше оставить это дело профессионалам. Студия красоты «Beauty room 461» – новое измерение в мире красоты и стиля. Бутик работает по клубной системе. Весь спектр ногтевого сервиса, парикмахерские услуги и косметология – просто космическое бьюти-меню. Пристегните ремни, запуск преображения начнется через 3, 2, 1.

Ангелина Король, мастер по волосам студии красоты «Beauty room 461»:

Мария, доброе утро! Меня зовут Ангелина. Вы готовы меняться? Мария Голденберг:

Я в предвкушении. Ангелина Король:

Мария, я предлагаю вам выйти в более натуральный цвет, сделать растяжку от вашего натурально корня в чуть более светлый, другими словами сделать процедуру тонирования.

Несколько взмахов кистей и красок, и можно приступать к практике. Мария Голденберг:

Ангелина, сколько будет держаться эффект на моих волосах от тонирования? Ангелина Король:

В любом случае требуется коррекция раз в месяц, раз в два месяца, также зависит от домашнего ухода. Желательно первые две недели использовать косметику для окрашенных волос – это шампунь, кондиционер, маска. А в следующий раз перед тонированием можно использовать как увлажнение, питание либо восстановление, также можно использовать оттеночные препараты.

Мария Голденберг:

Ангелина, а почему мы выбрали именно тонирование, а не полноценное окрашивание? Есть какая-то разница? Ангелина Король:

Есть разница. Помимо того, что это более щадящее, безаммиачный краситель сильно не оседает в волосе, он будет постепенно вымываться. Это мы делаем с расчетом того, что если вдруг вы захотите обратно вернуться в свой блонд.

Время выдержки красителя до 20 минут под визуальный контроль.

Мария Голденберг:

Давно я не видела себя с таким цветом волос. Мне кажется, я совсем другой человек. Лето – время меняться.

Но и это еще не все. Пару штрихов до полного преображения. В руках визажиста происходит настоящее волшебство. Мария Голденберг:

Мне кажется, я точно готова к новому этапу в своей жизни.