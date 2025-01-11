Дети хотят узнать о себе и о Боге. Чем маленькие прихожане занимаются в церкви?

Традиционно, чем ближе на календаре дата рождественских праздников, тем ярче атмосфера в церкви. Все украшено с особым трепетом. Еловые ветки у входной группы с бордовыми бантами и разноцветными шарами. Также в самом храме иконы обрамляют хвойные венки. Устанавливается рождественский вертеп – с фигурками Марии, Иосифа, волхвов и с яслями, где в ночь и рождается Богомладенец.

Виолетта Вареник, декоратор кафедрального собора Святой праведной Анны:

Это такая Божья воля на то, чтоб сбылась моя детская мечта, я всю жизнь мечтала быть дизайнером, декоратором, оно сбылось. Работаю в сфере уже восемь лет, но Богу декор я еще ни разу не делала. Так получилось, где-то года четыре назад я пришла на Пасху в этот храм, я еще не была сильно воцерковленная, и батюшки хотели какими-то букетами украсить на Пасху. Я подошла, дерзнула, можно сказать, говорю, батюшки, можно я вам помогу украсить? Они мне разрешили, все получилось, потом мне разрешили каждый большой праздник православный украшать. Уже доверяют полностью концепцию, цвет, стилистику. В 2025 году была задана стилистика библейским сюжетом ветхозаветным. Когда родился Иисус, волхвы принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Золото – как царю дар, а ладан и смирну – как погребение, что его уже малюсенького ждет какая-то голгофа, будущая смерть, спасение рода человеческого. Выбраны были цвета – золотой и красный. Золотой – в честь золота царю, красный – цвет будущего искупления кровью, будущей смерти.