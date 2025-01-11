Зачем поститься перед Рождеством – поговорили со священником

Православное Рождество отметили жители Минской области. В каждой семье свои традиции и обычаи. Но смысл единый – все прославляют рождение Христа. О его истории, значении и роли в жизни общества рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Традиционно, испокон веков самым важным дням церковного календаря предшествует пост. И Рождество не исключение – перед праздником длится 40-дневный период. Вообще, этот пост очень древний, он уходит корнями к первым векам христианства. И о нем было известно уже в начале IV столетия. Иерей Алексей Кручко, клирик кафедрального собора Святой праведной Анны:

К этому событию христиане готовятся на протяжении определенного периода, на протяжении Рождественского поста. И этот пост действительно особый, он другой. Если мы возьмем, к примеру, Великий пост, который у нас ведет к Пасхе, то, хоть этот пост и называется в текстах богослужений «Весна духовная», но это все-таки пост покаяния, пост, когда люди действительно призываются плакать о своих грехах, перемене своих мыслей, своего отношения к жизни, к людям. В свою очередь Рождественский пост играет уже другими оттенками, другими красками. Очень хорошо он обозначается в европейской традиции словом advent – встреча. Этот пост и является встречей. Встречей этого события, встречей Боговоплощения, встречей рождающегося младенца Христа. К этой встрече готовятся с радостью. Этот пост отличается именно своим настроением, настроением радости.

Алексей Кручко делает акцент, существует предвзятое отношение к христианской традиции, когда пост воспринимают как что-то суровое. Когда люди надевают маску уныния и печали. Хотя сам Христос говорил, если собираетесь поститься, молиться – делайте это так, чтобы никто не видел. Это то дело, которое должно быть личным подвигом. Только между человеком и самим Богом.