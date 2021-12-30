Дети дипломатов примерили наряды белорусских дизайнеров на рождественском показе мод

Новости Беларуси. Большой рождественский модный показ прошел в Минске. Организатором проекта выступила Национальная школа красоты при поддержке МИД Беларуси. Зрителям представили модные коллекции известных брендов. А моделями выступили не только профессионалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полина Королева посетила шоу.

Красота есть во всем. Именно прекрасному был посвящен показ мод, который прошел в Минске в преддверии Нового года. Серенаду шоу посвятило в том числе Рождеству и дружбе, причем международной. Организаторы не только разослали приглашения посольствам разных стран, но и предложили поучаствовать. Наряды белорусских дизайнеров примеряли дети дипломатов.

Иван Гоцманов, главный режиссер Национальной школы красоты:

Все ребята пришли с горящими глазами, с желанием постичь что-то новое. Когда есть желание, интерес к тому, чем они будут заниматься, делается все очень просто.

Рождественские шлягеры и попсовые хиты в народной обработке задавали мероприятию особый ритм. Наравне с профессиональными моделями обхаживали фэшн-молл и те, кто впервые столкнулся с модной индустрией. Для них здесь все в новинку, в том числе костюмы.

Мамбеталы Султанбейбарыс, участник:

Нравится это мероприятие, так как оно создано для детей, которые хотят себя проявить. Мой костюм – прям все это голубое или же черно-синее, и это представляет вид облака.

Софья Костенко, участница:

Тут много людей из разных стран, и можно это понять по одежде, по коллекциям, так как они похожи на разные национальности, как одеваются в разных странах. И это очень хорошо, что можно выделить и вынести это в одежде.

В ответе за модную составляющую были белорусские дизайнеры. В том числе те, чьи имена еще малоизвестны. Как говорится, со свежим взглядом в новый год. Были и гости из России. На шоу они приехали не с пустыми руками. Свою коллекцию представила дизайнер Елена Афанасовская. Примечательно, что с собой она привезла не юных манекенщиц, а сверстниц. Приняли участие и модели 40+. В Минске прошел рождественский показ мод. Читайте здесь.

Показ завершился незадолго до полуночи. Но расхождения со сказкой про Золушку очевидны: никто не превратился в мышей, а одежда не разошлась на нитки. Как лебеди, красавицы скользили меж двух берегов публики.

Полина Королева, корреспондент:

Сегодня здесь пестрят наряды и национальности. Ведь показ призван не только продемонстрировать коллекцию тканей и изобретательность кроя, но также сблизить. Напомнить, что уходящий год – Год единства, в том числе с друзьями и соседями.