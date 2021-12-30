«Приходил Дед Мороз, дарил подарки». Беженцы в ТЛЦ готовятся к встрече Нового года
Новости Беларуси. Насколько гостеприимны поляки, узнали тысячи беженцев, которые рассчитывали на предоставление гуманитарного коридора в Германию, а сейчас вынужденно остаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже в эти предновогодние дни в кризисном центре по-прежнему находятся несколько сотен иностранцев. Судя по отсутствию реакции Евросоюза, Новый год эти люди, к сожалению, встретят в кризисном центре. Чтобы хоть как-то поддержать беженцев, в лагерь с гуманитарной миссией приехала российская певица Зара.
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И хоть настроение в лагере не слишком праздничное, беженцы тайком надеются на новогоднее чудо. А дети на уроке в образовательном модуле, который оборудован возле логистического центра, с удовольствием делают аппликации в виде снеговика.
Оксана Шандроха, заведующая отделом Социально-педагогического центра Октябрьского района Гродно:
Дети ждут праздника. Приходил Дед Мороз, дарил подарки. Они все это встречали активно. Конечно, как любые дети. Дети – они везде дети.
И, кстати, выяснилось, что многие беженцы, которые христиане, отмечают Новый год. Только в их традиции приходит к детям не Дед Мороз, а Баба Ноэль. Впрочем, какая разница, какому волшебнику загадывать свое праздничное желание, когда оно одно на всех. И совсем неважно, на каком языке.
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