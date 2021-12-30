«Приходил Дед Мороз, дарил подарки». Беженцы в ТЛЦ готовятся к встрече Нового года

Новости Беларуси. Насколько гостеприимны поляки, узнали тысячи беженцев, которые рассчитывали на предоставление гуманитарного коридора в Германию, а сейчас вынужденно остаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже в эти предновогодние дни в кризисном центре по-прежнему находятся несколько сотен иностранцев. Судя по отсутствию реакции Евросоюза, Новый год эти люди, к сожалению, встретят в кризисном центре. Чтобы хоть как-то поддержать беженцев, в лагерь с гуманитарной миссией приехала российская певица Зара.