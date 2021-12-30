Прямой эфир

Беженец из Ирана: я благодарен Беларуси и Лукашенко за то, что нам дали временный кров и еду

30 декабря 2021 19:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Насколько гостеприимны поляки, узнали тысячи беженцев, которые рассчитывали на предоставление гуманитарного коридора в Германию, а сейчас вынужденно остаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беженец из Ирана: я благодарен Беларуси и Лукашенко за то, что нам дали временный кров и еду-1

Даже в эти предновогодние дни в кризисном центре по-прежнему находятся несколько сотен иностранцев. Судя по отсутствию реакции Евросоюза, Новый год эти люди, к сожалению, встретят в кризисном центре. Чтобы хоть как-то поддержать беженцев, в лагерь с гуманитарной миссией приехала российская певица Зара.  

53 дня в лагере больше 500 человек живут надеждой. Это все, что у них осталось.

Беженец из Ирана: я благодарен Беларуси и Лукашенко за то, что нам дали временный кров и еду-4

Мердад, беженец из Ирана:
Я не хочу возвращаться на родину, потому что там нет жизни. Я продал все, что у меня было, мне некуда вернуться. Я хочу в Европу, в Германию, хочу лучшей жизни. Я благодарен Беларуси, белорусскому народу и Лукашенко за то, что нам дали временный кров и еду.

«Приходил Дед Мороз, дарил подарки». Беженцы в ТЛЦ готовятся к встрече Нового года. Читайте здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Галина Буро # Александр Лукашенко # Зара # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Приходил Дед Мороз, дарил подарки». Беженцы в ТЛЦ готовятся к встрече Нового года
30 декабря 2021 19:25

«Приходил Дед Мороз, дарил подарки». Беженцы в ТЛЦ готовятся к встрече Нового года

Новые требования к Президенту и каждому белорусу. Какие предлагают поправки в Конституцию?
30 декабря 2021 18:56

Новые требования к Президенту и каждому белорусу. Какие предлагают поправки в Конституцию?

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?
30 декабря 2021 17:43

«Впечатления очень сильные». Как осуждённые женской колонии в Гомеле и их малыши встречают Новый год?