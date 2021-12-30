Беженец из Ирана: я благодарен Беларуси и Лукашенко за то, что нам дали временный кров и еду

Новости Беларуси. Насколько гостеприимны поляки, узнали тысячи беженцев, которые рассчитывали на предоставление гуманитарного коридора в Германию, а сейчас вынужденно остаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Насколько гостеприимны поляки, узнали тысячи беженцев, которые рассчитывали на предоставление гуманитарного коридора в Германию, а сейчас вынужденно остаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даже в эти предновогодние дни в кризисном центре по-прежнему находятся несколько сотен иностранцев. Судя по отсутствию реакции Евросоюза, Новый год эти люди, к сожалению, встретят в кризисном центре. Чтобы хоть как-то поддержать беженцев, в лагерь с гуманитарной миссией приехала российская певица Зара.
53 дня в лагере больше 500 человек живут надеждой. Это все, что у них осталось.
Мердад, беженец из Ирана:
Я не хочу возвращаться на родину, потому что там нет жизни. Я продал все, что у меня было, мне некуда вернуться. Я хочу в Европу, в Германию, хочу лучшей жизни. Я благодарен Беларуси, белорусскому народу и Лукашенко за то, что нам дали временный кров и еду.
«Приходил Дед Мороз, дарил подарки». Беженцы в ТЛЦ готовятся к встрече Нового года. Читайте здесь.