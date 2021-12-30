Приняли участие и модели 40+. В Минске прошёл рождественский показ мод

Новости Беларуси. Традиционное рождественское шоу мод прошло 29 декабря вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во главе – Национальная школа красоты. Которая в 2021 году собрала международных друзей.

Особенность показа — непрофессионализм. Ведь наравне с моделями участвовали в шоу и те, кто столкнулся с подиумом впервые.

Это дети и родственники представителей 16 посольств, которые есть в Беларуси. Так как тематика показа международные рождественские традиции, гости могли увидеть самобытные наряды и изобретательный крой.

Впрочем, мода стран-соседей – это видение белорусских брендов. Именно наши дизайнеры, среди которых есть и новые имена, создавали новогоднее настроение.

Иван Гоцманов, главный режиссер Национальной школы красоты:

Мы в это мероприятие вкладываем немножко больше, чем просто подиумная одежда, аксессуары и все остальное. Мы хотели бы объединить этим мероприятием всех, кто сегодня есть в нашей стране, наших гостей, показать, что мы действительно умеем праздновать хорошо Новый год. Также в нашем мероприятии принимают участие модели из Российской Федерации 40+, что для Беларуси крайне редко сегодня, но это стимул начинать двигаться в этом направлении.

Елена Афанасовская, дизайнер (Россия):

После 50 как бы жизнь затихает. Дети выросли, уже возраст, уже считается, что женщина неинтересна, все, что она могла, она уже в своей жизни сделала. И женщинам очень сложно, потому что огромный творческий потенциал еще не раскрыт. Есть энергия, есть силы, желания и хотелки, которые наконец-то можно реализовать. Я вижу на подиуме женщин, которые преображаются, когда они надевают красивые платья, когда им делают макияж. Это как праздник для нас, это очень яркая часть жизни и очень важная.

Под аккомпанемент новогодних шлягеров и известные хиты в народной обработке по подиуму лебедями плавали красавицы.