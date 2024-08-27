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Десятки тысяч цветов украсят Минск к 957-летию. Чем удивят озеленители к празднику?

27 августа 2024 17:38
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Несколько десятков тысяч цветов украсят столицу к 957-летию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Акцент на теплые и яркие краски. Они добавят праздничные нотки Минску. Традиционно каждый район готовит свои цветочные подарки, которые и глаз радуют, и долго благоухают.

Чем будут удивлять нынче озеленители – материал Яны Лысяковой.

Десятки тысяч цветов украсят Минск к 957-летию. Чем удивят озеленители к празднику?-2

Наталья Севрюкова выращиванием цветов занимается вот уже четверть века, сначала все больше для себя, сейчас – уже на профессиональной основе. В парниково-тепличном комбинате работает пять лет. Признается, что усталости нет, ведь занимается любимым делом. А еще такая красота вокруг позволяет получать удовольствие от процесса.

Десятки тысяч цветов украсят Минск к 957-летию. Чем удивят озеленители к празднику?-4

Наталья Севрюкова, бригадир Минского парниково-тепличного комбината:
Все, что я делаю, я потом вижу на улицах нашего Минска. Я живу около библиотеки, все время любуюсь и понимаю, что в это я вложила какой-то вклад. Руки, здесь поливала, каждый цветочек трогала, семечко садила. В общем, балдею.

Сейчас все внимание хризантемам, время создавать композиции. Это будет подарок городу ко дню его рождения.

Десятки тысяч цветов украсят Минск к 957-летию. Чем удивят озеленители к празднику?-6

Яна Лысякова, корреспондент:
Я нахожусь в оранжерее среди 20 тысяч хризантем. Все они окажутся на разделительных полосах столичных артерий уже во второй половине сентября. А пока они лишь на стадии бутонизации.

Подробности в видео.

# Озеленение # Цветы # Мой Минск # День города в Минске # Яна Лысякова

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