Десятки тысяч цветов украсят Минск к 957-летию. Чем удивят озеленители к празднику?

Несколько десятков тысяч цветов украсят столицу к 957-летию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Акцент на теплые и яркие краски. Они добавят праздничные нотки Минску. Традиционно каждый район готовит свои цветочные подарки, которые и глаз радуют, и долго благоухают.

Наталья Севрюкова выращиванием цветов занимается вот уже четверть века, сначала все больше для себя, сейчас – уже на профессиональной основе. В парниково-тепличном комбинате работает пять лет. Признается, что усталости нет, ведь занимается любимым делом. А еще такая красота вокруг позволяет получать удовольствие от процесса.

Наталья Севрюкова, бригадир Минского парниково-тепличного комбината:

Все, что я делаю, я потом вижу на улицах нашего Минска. Я живу около библиотеки, все время любуюсь и понимаю, что в это я вложила какой-то вклад. Руки, здесь поливала, каждый цветочек трогала, семечко садила. В общем, балдею.

Сейчас все внимание хризантемам, время создавать композиции. Это будет подарок городу ко дню его рождения.