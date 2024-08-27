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Cельскохозяйственные ярмарки заработают в Минске с 14 сентября

27 августа 2024 17:34
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Первые сельскохозяйственные ярмарки начнут работать в Минске 14 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Cельскохозяйственные ярмарки заработают в Минске с 14 сентября-2

Первые торговые ряды развернутся традиционно у «Чижовка-Арены». Это будет основная локация. Урожай привезут не только производители, но и фермеры. Купить можно будет мясные, рыбные, молочные, хлебобулочные изделия, а также овощи, фрукты, ягоды и грибы. Всю продукцию проверят на качество. График и места проведения ярмарок можно найти на сайтах Мингорисполкома и администрации районов. Традиционно в доставке продуктов помогут волонтеры.

Cельскохозяйственные ярмарки заработают в Минске с 14 сентября-4

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Большую помощь в подспорье нам оказывают члены БРСМ, поэтому пожилые жители, которые будут принимать участие, закупаться на ярмарках продукцией, могут обращаться непосредственно во время работы ярмарок к ребятам. Их всегда видно, они в фирменных куртках, они помогут в обязательном порядке всю продукцию доставить не только до транспорта, но также потом и до дома.

Ярмарки будут проводиться в каждом районе столицы по выходным дням и продлятся до 1 декабря.

# Ярмарки в Минске # Торговля # Торговля в Беларуси # Мингорисполком # Елена Нагорная

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