Cельскохозяйственные ярмарки заработают в Минске с 14 сентября

Первые торговые ряды развернутся традиционно у «Чижовка-Арены». Это будет основная локация. Урожай привезут не только производители, но и фермеры. Купить можно будет мясные, рыбные, молочные, хлебобулочные изделия, а также овощи, фрукты, ягоды и грибы. Всю продукцию проверят на качество. График и места проведения ярмарок можно найти на сайтах Мингорисполкома и администрации районов. Традиционно в доставке продуктов помогут волонтеры.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Большую помощь в подспорье нам оказывают члены БРСМ, поэтому пожилые жители, которые будут принимать участие, закупаться на ярмарках продукцией, могут обращаться непосредственно во время работы ярмарок к ребятам. Их всегда видно, они в фирменных куртках, они помогут в обязательном порядке всю продукцию доставить не только до транспорта, но также потом и до дома.

Ярмарки будут проводиться в каждом районе столицы по выходным дням и продлятся до 1 декабря.