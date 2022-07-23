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Григорий Азарёнок раскроет цели и методы глобальных элит в новом проекте «Потаённое». Смотрите 24 июля

23 июля 2022 16:29
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Новости Беларуси. Уже завтра, 24 июля, в эфир выйдет новый проект Григория Азаренка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азарёнок раскроет цели и методы глобальных элит в новом проекте «Потаённое». Смотрите 24 июля-1

Все тайное становится явным. И должны быть люди, через которых эта заповедь воплощается в жизнь. Порой для этого нужно всего лишь прочитать новости между строк. Истинные цели и методы глобальных элит, закрытые знания и глубинная сила белорусского народа.

«Потаенное» – каждое воскресенье в эфире программы «Неделя».

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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