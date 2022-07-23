Григорий Азарёнок раскроет цели и методы глобальных элит в новом проекте «Потаённое». Смотрите 24 июля

Все тайное становится явным. И должны быть люди, через которых эта заповедь воплощается в жизнь. Порой для этого нужно всего лишь прочитать новости между строк. Истинные цели и методы глобальных элит, закрытые знания и глубинная сила белорусского народа.

«Потаенное» – каждое воскресенье в эфире программы «Неделя».