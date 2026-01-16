В Никарагуа прибыла партия погрузочной техники «Амкодор»

Страны дальней дуги являются перспективным рынком для Беларуси. Свои позиции в регионе продолжает укреплять холдинг «Амкодор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Никарагуа прибыла партия спецтехники, предназначенная для модернизации транспортной инфраструктуры. Это 36 современных машин: фронтальные и универсальные погрузчики, а также экскаваторы.

Техника будет задействована в строительстве автомагистралей и благоустройстве городов. Эффективную работу обеспечит специальная модификация машин под тропический климат. Данная отгрузка является частью масштабного экспортного контракта на 2025–2027 годы. Напомним, первая партия белорусской техники поступила в Никарагуа в ноябре 2025 года.

Алексей Жданок, начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга:

На сегодняшний момент мы в процессе реализации крупного контракта с Республикой Никарагуа. В прошедшем 2025-м уже было отгружено порядка 150 единиц. И в 2026 году планируем досрочно закончить исполнение контрактов и отгрузить порядка 250 единиц. Параллельно с этим ведется работа по заключению последующих контрактов. Потому что для нас этот рынок является плацдармом для выхода на рынки всей Центральной Америки.