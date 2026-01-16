В Никарагуа прибыла партия погрузочной техники «Амкодор»
Страны дальней дуги являются перспективным рынком для Беларуси. Свои позиции в регионе продолжает укреплять холдинг «Амкодор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Никарагуа прибыла партия спецтехники, предназначенная для модернизации транспортной инфраструктуры. Это 36 современных машин: фронтальные и универсальные погрузчики, а также экскаваторы.
Техника будет задействована в строительстве автомагистралей и благоустройстве городов. Эффективную работу обеспечит специальная модификация машин под тропический климат. Данная отгрузка является частью масштабного экспортного контракта на 2025–2027 годы. Напомним, первая партия белорусской техники поступила в Никарагуа в ноябре 2025 года.
Алексей Жданок, начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга:
На сегодняшний момент мы в процессе реализации крупного контракта с Республикой Никарагуа. В прошедшем 2025-м уже было отгружено порядка 150 единиц. И в 2026 году планируем досрочно закончить исполнение контрактов и отгрузить порядка 250 единиц. Параллельно с этим ведется работа по заключению последующих контрактов. Потому что для нас этот рынок является плацдармом для выхода на рынки всей Центральной Америки.
История холдинга «Амкодор» насчитывает почти столетие. Сегодня это один из крупнейших производителей специальной техники на постсоветском пространстве с широким ассортиментом – около 300 модификаций машин.