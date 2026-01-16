На заседании Высшего политического совета партии «Белая Русь» утвердили план на 2026 год

«Белая Русь» продолжает выстраивать многосторонний диалог партии, власти и народа. Внеочередной съезд белорусской партии «Белая Русь» планируется провести в апреле в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято 16 января на заседании Высшего политического совета партии. Также на нем были подведены итоги работы за 2025 год и утвержден план на 2026-й.

В числе приоритетных направлений – реализация новых общественно-политических, социальных, информационных и экономических инициатив, а также прямой диалог с белорусами по наиболее актуальным вопросам. Так, прорабатывается концепция создания центров общественно-политических решений в каждом регионе страны. Эти площадки станут своеобразным мостом между гражданами и властью – помогут вовлекать жителей в реализацию партийных инициатив. В нынешнем году «Белая Русь» также продолжит укреплять международное сотрудничество с ведущими партиями других государств.

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

На сегодня порядка пяти соглашений у нас имеется с правящими, ведущими партиями дружественных нам стран. Мы продолжаем активное сотрудничество с «Единой Россией», мы продолжаем активное сотрудничество и с Коммунистической партией Кубы и многими другими. Проведены переговоры с рядом партий из стран Латинской Америки, Африки в том числе. И 2026 год будет для нас годом новых соглашений.

В Год белорусской женщины отдельное внимание уделят прекрасной половине человечества. Запланированы социальные проекты, направленные на поддержку женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Продолжится и работа с молодежью. В прошлом году в партии «Белая Русь» создали новое направление – молодежное движение «Искра», которое уже насчитывает более 10 тысяч сторонников.

Екатерина Швакова, представитель молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь»:

Следующая пятилетка – за молодежью, поэтому я открыла для себя новую партию «Искра», которая занимается развитием молодежного движения. Мы придумываем благотворительные проекты, устраиваем выставки, ездим в детские дома. Мы сейчас на этапе старта. Предлагаем проекты, развиваем их, но все это на благо страны, на благо нашей Родины.