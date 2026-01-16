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На заседании Высшего политического совета партии «Белая Русь» утвердили план на 2026 год

16 января 2026 17:18
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«Белая Русь» продолжает выстраивать многосторонний диалог партии, власти и народа. Внеочередной съезд белорусской партии «Белая Русь» планируется провести в апреле в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято 16 января на заседании Высшего политического совета партии. Также на нем были подведены итоги работы за 2025 год и утвержден план на 2026-й. 

На заседании Высшего политического совета партии «Белая Русь» утвердили план на 2026 год-2

В числе приоритетных направлений – реализация новых общественно-политических, социальных, информационных и экономических инициатив, а также прямой диалог с белорусами по наиболее актуальным вопросам. 

Так, прорабатывается концепция создания центров общественно-политических решений в каждом регионе страны. Эти площадки станут своеобразным мостом между гражданами и властью – помогут вовлекать жителей в реализацию партийных инициатив. В нынешнем году «Белая Русь» также продолжит укреплять международное сотрудничество с ведущими партиями других государств.

На заседании Высшего политического совета партии «Белая Русь» утвердили план на 2026 год-4

Ольга Чемоданова, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
На сегодня порядка пяти соглашений у нас имеется с правящими, ведущими партиями дружественных нам стран. Мы продолжаем активное сотрудничество с «Единой Россией», мы продолжаем активное сотрудничество и с Коммунистической партией Кубы и многими другими. Проведены переговоры с рядом партий из стран Латинской Америки, Африки в том числе. И 2026 год будет для нас годом новых соглашений. 

На заседании Высшего политического совета партии «Белая Русь» утвердили план на 2026 год-6

В Год белорусской женщины отдельное внимание уделят прекрасной половине человечества. Запланированы социальные проекты, направленные на поддержку женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Продолжится и работа с молодежью. В прошлом году в партии «Белая Русь» создали новое направление – молодежное движение «Искра», которое уже насчитывает более 10 тысяч сторонников.

На заседании Высшего политического совета партии «Белая Русь» утвердили план на 2026 год-8

Екатерина Швакова, представитель молодежного движения «Искра» белорусской партии «Белая Русь»:
Следующая пятилетка – за молодежью, поэтому я открыла для себя новую партию «Искра», которая занимается развитием молодежного движения. Мы придумываем благотворительные проекты, устраиваем выставки, ездим в детские дома. Мы сейчас на этапе старта. Предлагаем проекты, развиваем их, но все это на благо страны, на благо нашей Родины.

На заседании Высшего политического совета партии «Белая Русь» утвердили план на 2026 год-10

Завершением встречи стало чествование партийцев, удостоенных государственных наград в 2025-м. Кроме того, представителям посольств, министерств, предприятий и организаций вручили сувенирные медали «За взаимодействие». 

# Государственная политика # Белая Русь # Ольга Чемоданова # Год белорусской женщины

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