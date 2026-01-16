Муковозчик: «Купить собственную квартиру к 25 годам на Западе нереально»

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

В самом начале Года белорусской женщины одна программистка рассказала в соцсетях, от чего ей пришлось отказаться, чтобы, цитирую, «накопить на первый взнос за квартиру, которую она купила в рассрочку».

Считаем вместе с нею. От новых телефонов, у нее одежда из «секонда», нет отпусков, она арендует старье в складчину, без развлекух и путешествий, а также, цитирую, «реснички, бровки, маникюрчики и депиляшки – ничего этого у меня не было».

Зато у нее была цель. И теперь она достигнута. Девушка купила себе в Минске квартиру. А ей нет еще и 25 лет. А зарплата у нее на круг 6 тысяч рублей. И вот кто-то пишет: «Или это жизнь, так убиваться?!» А другие отвечают: «Так и надо. Я тоже была просто нищебродкой, но сейчас у меня своя квартира».

Интересно получается. Одни стогнуць, что ничего само в руки не валится, пока они шопятся, чилят и хайпуют. Другие вроде одобряют, мол, так и надо, но тоже стогнуць, бо цяжка. А ведь девушка сама в ролике говорит, что уровень заработка очень важен, но это не отменяет какой-то уровень финансовой грамотности.

В том широком смысле, что хорошо бы подумать, прежде чем что-то говорить. Но как-то ни она сама, ни ее комментаторки дальше обсуждений, жизнь это или не жизнь, думать не хотят. Тогда давайте порассуждаем вместе.