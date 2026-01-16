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Вольфович ответил диванным экспертам по поводу «Орешника» в Беларуси

16 января 2026 16:58
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Быть готовыми к любому развитию событий – вот золотое правило и единственно верная государственная стратегия в нынешнем взрывоопасном мире. И тем более для Беларуси с ее особым геополитическим положением и беспрецедентным уровнем угроз вдоль нашего внешнего контура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исходя из этой очевидной логики и, подчеркиваем, не нами созданных обстоятельств, в Беларуси по поручению Президента началась масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Она носит внезапный характер и будет состоять из нескольких этапов. Замысел утвержден главнокомандующим.

В Беларуси начата масштабная проверка Вооружённых Сил по поручению Лукашенко.

Вольфович ответил диванным экспертам по поводу «Орешника» в Беларуси-2

Не угрожаем, а остужаем пыл. Боевое дежурство в Беларуси несет ракетный комплекс «Орешник». Это элемент стратегического сдерживания. 16 января госсекретарь Совбеза опроверг домыслы, появившиеся в Сети. Ответ скептикам и разного рода диванным экспертам.

Вольфович ответил диванным экспертам по поводу «Орешника» в Беларуси-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Главное, что мы уверены, что у нас есть это оружие. И это оружие, конечно, мы надеемся, никогда не пригодится. Это оружие сдерживания, оружие защиты нашей страны. Поэтому все, что нужно и что было определено президентами двух стран, выполнено и действует. А то, что говорят оппоненты, то, что говорят наши соседи… Ну, право говорить и делать выводы – это их право. Хорошо, что они не видят этого «Орешника». И правильно, что они его не видят.

Внезапная проверка в Вооруженных Силах проводится в том числе с учетом опыта СВО и внедрения его в войска. Минск сохраняет приверженность миролюбивой политике, но оставляет за собой право защищать национальные интересы государства.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Вольфович

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