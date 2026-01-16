Вольфович ответил диванным экспертам по поводу «Орешника» в Беларуси

Быть готовыми к любому развитию событий – вот золотое правило и единственно верная государственная стратегия в нынешнем взрывоопасном мире. И тем более для Беларуси с ее особым геополитическим положением и беспрецедентным уровнем угроз вдоль нашего внешнего контура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Исходя из этой очевидной логики и, подчеркиваем, не нами созданных обстоятельств, в Беларуси по поручению Президента началась масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Она носит внезапный характер и будет состоять из нескольких этапов. Замысел утвержден главнокомандующим. В Беларуси начата масштабная проверка Вооружённых Сил по поручению Лукашенко.

Не угрожаем, а остужаем пыл. Боевое дежурство в Беларуси несет ракетный комплекс «Орешник». Это элемент стратегического сдерживания. 16 января госсекретарь Совбеза опроверг домыслы, появившиеся в Сети. Ответ скептикам и разного рода диванным экспертам.