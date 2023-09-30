Дорога на Гомель. 80 лет назад Ветку освободили от оккупантов

Новости Беларуси. Ветка празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны в боях за район погибли 10 тысяч солдат. Сегодня их память почтили на городском митинге у братской могилы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 сентября – особая дата для жителей Ветки. 80 лет назад в райцентр пришла Красная армия и освободила город от фашистских оккупантов. Но это было лишь начало сложного пути.

Анна Корольчук, корреспондент:

Самые жесткие бои проходили уже после освобождения райцентра. Неся потери, враг отступил на высокие рубежи Сожа. Оборонительные укрепления фашисты подготовили заранее – вдоль обрывов тянулись сплошные траншеи с пулеметными ячейками. На полтора месяца фронт остановился. Советская армия копила силы.

В конце ноября началось масштабное наступление – были отбиты деревни Старое Село, Радуга, Новоселки, Шерстин и Хальч. Последняя открыла прямой путь на Гомель. Цена свободы оказалась высока, в бою за район погибли 10 тысяч человек. Очевидцев и участников тех героических событий остались единицы. Среди них Михаил Гриськов, который вступил в ряды армии после освобождения родной деревни.

Михаил Гриськов, ветеран Великой Отечественной войны:

Вернулись домой, деревня разрушена, дом наш сгорел. Один камин стоял, и тот разрушенный. Пошел в армию в 1944 году в возрасте 17,5 года. Наш полк – это внутренние войска, мы охраняли железную дорогу, мосты и железнодорожные сооружения, склады с боеприпасами.

Ветеран Великой Отечественной войны – почетный гость на траурном митинге, посвященном годовщине освобождения Ветки. В братской могиле покоятся полторы тысячи его боевых товарищей, отдавших жизнь за мирное будущее для потомков. Их подвиг и жертву помнят и чтят. В средней школе № 1 имени Громыко работает музей боевой и трудовой славы.

Мария Худякова, руководитель музея боевой и трудовой славы ветковской средней школы №1 имени А.А. Громыко:

С учащимися школы мы изучаем воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, стараемся, чтобы они знали о своих дедах и прадедах. Они разговаривают с родителями, пишут сочинения. Приезжаем к ним, поздравляем с праздниками, с 9 Мая. Память о тех событиях у белорусов заложена на генетическом уровне. Каждая семья пережила свою трагедию из-за диктатуры нацизма. Не допустить ее повторения нам завещало поколение борцов-освободителей.

У меня дед воевал, и я хочу оставить это в памяти.

У нас воевал прадедушка. И нам рассказывали в школе, что в войну много людей погибло, но большинство вернулось к нам.

Я благодарен, что у нас сейчас нет войны, в Беларуси, вообще.

Спасибо за Победу и с Днем города! Ура!