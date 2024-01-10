Деречинский сельсовет стал лучшим по благоустройству – посмотрели на современный агрогородок

Не потерять деревню, ведь без нее не будет государства. Этот важный посыл в разных формах, но с одной сутью не единожды озвучивал наш Президент. Сохранить малые населенные пункты – одна из приоритетных задач для страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 % земель в Беларуси – сельскохозяйственные, каждый десятый белорус трудится в отрасли. А значит, надо развивать и приумножать то, что позволяет стране не только обеспечивать продовольственную безопасность, но и сохранять национальный код.

Залог развития белорусской деревни – это наличие рабочих мест, социокультурной жизни и неравнодушных жителей. В Год качества именно на эти моменты необходимо делать акцент. В Гродненской области лучшим сельсоветом по благоустройству признан Деречинский, что в Зельвенском районе. Благодаря усилиям не только местной власти, но и самих жителей, а также руководителям сельхозпредприятия удается реализовывать новые проекты и делать агрогородок привлекательным для жизни. Галина Буро в этом убедилась.

Место, с которым связано много теплых воспоминаний из детства – так Таисия Николаевна говорит о старинном парке в родном агрогородке Деречин. Таисия Бич, староста агрогородка Деречин:

Вот на этой территории была большая огромная гора. С этой горы я еще на лыжах каталась, на санках в детстве. А рядом с парком детский сад – там трудилась учителем, затем директором – прививала детям любовь к малой родине. И всегда по дороге на работу, проходя мимо могучих деревьев, мечтала, чтобы сквер обрел былую красоту. Ведь в XVIII веке на этом месте была резиденция магнатского рода, но дворец утрачен в войнах, а парк зарастал. Обеспокоенные его судьбой местные жители обратились к Таисии Николаевне как к старосте агрогородка. Вместе пошли в сельский исполнительный комитет. Тогда работа и закипела.

Таисия Бич:

Уже в возрасте люди пришли на благоустройство нашего парка. Это и с вениками, и с граблями, и с лопатами. Была создана группа молодежи, студенты, хоть не много их, но тоже принимали участие. Как говорил наш Президент, что деревня нужна. Все держится теперь на деревне. Все начало из деревни, из села.

За три месяца заброшенный парк стал уютной зоной отдыха. Дорожки, беседки, скамейки, сцена, освещение. Финансирование на детскую площадку выиграли в конкурсе гражданских инициатив – в остальном расходы на себя взяло местное сельхозпредприятие. И это не разовая помощь. Хозяйство активно участвует в жизни агрогородка – все же здесь живут свои работники.

Татьяна Мацко, прораб сельхозпредприятия «Голынка»:

Теперь делают проект – восьмиквартирный дом наш, он в центре стоит. Полностью будем ремонт делать, подводить отопление, канализацию, и восемь квартир будет уже готовых. Работа тоже есть в хозяйстве, зарплата нормальная. Если хочешь заработать, можно работать. Деречинский сельсовет по итогам года стал лучшим в Гродненской области по благоустройству. К тому же здесь взялись за сохранение истории. Местные жители утверждают, агрогородок Деречин – культурная столица Зельвенского района, ведь в XVII веке его и вовсе называли «белорусским Версалем».

У Эрмітажы прадстаўлены каштоўнасці, якія былі вывезены ў свой час з Дзярэчына. Руководитель музея Геннадий Ковш повторяет: надо меньше рекламировать чужое, а больше гордиться своим. Потому после получения диплома историка вернулся на малую родину. И здесь воплотил мечту – создать музей богатейшей истории Деречина. Он стал поистине всенародным, экспонаты собирали всей деревней. И теперь сюда едут туристы. Символичный колокольчик на входе для исполнения желаний – а оно у жителей общее.

Геннадий Ковш, методист Зельвенского районного центра культуры и народного творчества:

Цытата Францішка Сапегі, аднаго з уладальнікаў Дзярэчына: у Англіі сыра, дажджы, у Варшаве няма з кім гуляць у карты, у Вільні няма сяброў, і толькі ў Парыжы і Дзярэчыне магу некалькі тыдняў не нудзіцца. Гэта значыць добра сябе адчуваць.

Неизменный белорусский курс – развивать агрогородки, обеспечивать ассортимент в магазинах, строительство детских площадок, дорог, работу ФАПов. Одним словом, сельчане должны чувствовать себя не хуже, чем городские жители. А может, и лучше. В стране создают проекты деревень будущего. А чтобы больше белорусских семей могли купить себе домик на селе, было поручено упростить процесс возведения индивидуального жилья от идеи до воплощения. Неоднократно возвращаются к этой теме на высшем государственном уровне. Ведь именно с села начинается наша продовольственная безопасность. Это наши традиции, это наши корни. О развитии деревни и важности ее сохранения для будущих поколений белорусов в день светлого праздника Рождества отдельно остановились во время общения главы государства с жителями небольшого агрогородка Шершуны под Минском. Александр Лукашенко: потеряем деревню – потеряем государство. Подробнее. А значит, работа по всем направлениям, чтобы людям было комфортно. В том же Деречине реализуют проект по газификации и электрификации агрогородка, все же в стране своя АЭС.

Галина Буро, корреспондент:

О том, что агрогородок живет, говорит количество социальных объектов: школа, детский сад, почта, банк, амбулатория, дом ремесел, музыкальная школа, три магазина. А еще здесь активно взялись за продажу пустующих домов – уже три из них приобрели городские жители. Уверены, это только начало, ведь уже есть планы и на этот год.