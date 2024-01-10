Прямой эфир

МИД Беларуси выступил с заявлением по ситуации в Эквадоре

10 января 2024 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К ситуации в Эквадоре. Беларусь выражает твердую поддержку правительству этой страны в восстановлении конституционного порядка. Об этом заявляет МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск всегда придерживается принципов абсолютного соблюдения законности и порядка, а потому всецело поддерживает усилия государственной власти Эквадора по наведению порядка в республике.

МИД Беларуси выступил с заявлением по ситуации в Эквадоре-1

Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Беларусь выступает за принципы неукоснительного соблюдения законности и правопорядка. Считаем, что их нарушение всегда приводит к губительным последствиям, разрушениям и трагедиям. Это последовательная позиция нашей страны. В этой связи выражаем твердую поддержку правительству Республики Эквадор в восстановлении конституционного порядка в своей стране и поддерживаем легальные усилия государственной власти, направленные на скорейшее преодоление сложившейся критической ситуации и восстановление мира и спокойствия как на эквадорских улицах, так и в эквадорском обществе в целом.

МИД Беларуси выступил с заявлением по ситуации в Эквадоре-4

МИД Беларуси рекомендует гражданам нашей страны воздержаться от посещения Эквадора. Тем, кто сейчас находится на территории республики и нуждается в помощи, ее готовы оказать белорусские дипломаты. За консультацией можно обратиться в дипмиссию, которая находится в Колумбии.

# Международное сотрудничество # общество # Анатолий Глаз

Другие новости рубрики

Все новости
Как не стать жертвой мошенников, занимаясь благотворительностью?
10 января 2024 16:36

Как не стать жертвой мошенников, занимаясь благотворительностью?

Всенародный марафон. Благотворительный проект «От всей души» охватывает всё больше пожилых белорусов
10 января 2024 15:12

Всенародный марафон. Благотворительный проект «От всей души» охватывает всё больше пожилых белорусов

«Вниманием не обделён ни один ребёнок». Какие мероприятия состоялись в рамках марафона «Наши дети»?
10 января 2024 15:00

«Вниманием не обделён ни один ребёнок». Какие мероприятия состоялись в рамках марафона «Наши дети»?