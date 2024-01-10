МИД Беларуси выступил с заявлением по ситуации в Эквадоре
К ситуации в Эквадоре. Беларусь выражает твердую поддержку правительству этой страны в восстановлении конституционного порядка. Об этом заявляет МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск всегда придерживается принципов абсолютного соблюдения законности и порядка, а потому всецело поддерживает усилия государственной власти Эквадора по наведению порядка в республике.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Беларусь выступает за принципы неукоснительного соблюдения законности и правопорядка. Считаем, что их нарушение всегда приводит к губительным последствиям, разрушениям и трагедиям. Это последовательная позиция нашей страны. В этой связи выражаем твердую поддержку правительству Республики Эквадор в восстановлении конституционного порядка в своей стране и поддерживаем легальные усилия государственной власти, направленные на скорейшее преодоление сложившейся критической ситуации и восстановление мира и спокойствия как на эквадорских улицах, так и в эквадорском обществе в целом.
МИД Беларуси рекомендует гражданам нашей страны воздержаться от посещения Эквадора. Тем, кто сейчас находится на территории республики и нуждается в помощи, ее готовы оказать белорусские дипломаты. За консультацией можно обратиться в дипмиссию, которая находится в Колумбии.