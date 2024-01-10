МИД Беларуси выступил с заявлением по ситуации в Эквадоре

К ситуации в Эквадоре. Беларусь выражает твердую поддержку правительству этой страны в восстановлении конституционного порядка. Об этом заявляет МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск всегда придерживается принципов абсолютного соблюдения законности и порядка, а потому всецело поддерживает усилия государственной власти Эквадора по наведению порядка в республике.