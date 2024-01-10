Как не стать жертвой мошенников, занимаясь благотворительностью?
7 января православные праздновали Рождество Христово. Время поговорить о доброте и вере. Десятки благотворительных акций проходят в столице в период новогодних праздников. Почему белорусам свойственны сострадание и поддержка и почему так важна преемственность поколений? От марафона «Наши дети» до мероприятия, которое охватывает старшее поколение, – «От всей души». Благотворительные проекты, которые уже стали традиционными, и новые инициативы, которых становится все больше. О том, что делает нас ближе друг к другу, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Очень у многих людей, я таких много знаю, действительно существуют такие прямо порывы милосердия. Хочется кому-то благотворительностью заняться, кому-то просто помочь отдельно взятому человеку. Очень часто становятся жертвами мошенничества – бывает и такое. Куда идти, если родился такой порыв?
Алексей Мосесов, священник, секретарь синодального отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Белорусской православной церкви:
В то же социальное учреждение подойти, потому что всегда есть список людей, которые нуждаются в помощи. Эти списки, конечно, не разглашаются во всеуслышание, но можно узнать, по крайней мере, уточнить, где можно помочь. Просто прийти, оказать какую-то помощь, потому что она потом распределяется для подопечных. Конечно, хорошо, когда эта информация проверенная.
Екатерина Забенько:
В том-то и дело, сегодня можно промахнуться.
Алексей Мосесов:
Но если, например, к нам обратится человек, который не от государственных органов, не от государственных учреждений обратился, но просто ему помощь нужна, конечно, тут мы рискуем. Бывает так, что приходит человек просто условно с улицы и просит: «Помогите, пожалуйста. Мне нужны деньги, продукты». У нас такой порядок, что мы стараемся, чтобы человек почувствовал ответственность, то есть он свою просьбу старается излагать письменно. Какая-то беседа должна быть, чтобы хотя бы мы имели представление, кто этот человек. Поняв серьезность намерений, мы какую-то помощь можем оказать.
Екатерина Забенько:
Всем меценатам, людям, которые хотят помочь, один общий совет: пожалуйста, обращайтесь в государственные органы – там помощь точно будет направлена непосредственно адресатам.
Всенародный марафон. Благотворительный проект «От всей души» охватывает все больше пожилых белорусов – подробнее здесь.