Дорога в школу как игра на выживание. На горячую линию СТВ обратились родители школьников из Бреста

Новости Беларуси. В последний учебный день на горячую линию СТВ обратилась встревоженная мама первоклассницы из Бреста. Дорога в школу для ее ребенка небезопасна. Отсутствие пешеходного перехода и тротуаров, сложные перекрестки создают тревожную аварийную ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Родители надеются, что за лето проблему услышат и решат. В ситуации разбиралась Кристина Протосовицкая.

Татьяна Коцевич, жительница Бреста:

Это самый основной участок дороги, где идет основной поток машин и школьников, которые на ежедневной основе передвигаются из школы домой и из дома в школу.

Район Бреста Березовка, подход к школе № 32. Последний звонок – последний учебный день. А для первоклассницы Ксении это еще и финал ее личного квеста по безопасности. Идти до школы девочке всего 15 минут. Частный сектор без большого трафика. Но чем ближе, тем оживленнее движение, а пешеходной зоны на главных артериях нет. Школьницу водит мама Татьяна, но даже ей, взрослому, порой страшно идти.

Татьяна Коцевич:

Опасность может возникать с любой стороны. Вплоть до того, что ты идешь, а сзади может ехать машина, она может просто наехать на тебя. А уйти в болото ребенок вряд ли согласится. Он в ступор встанет или просто попадет под колеса машины. Тут безопасность просто напрочь отсутствует.

Альтернативной более безопасной дороги в школу попросту нет. Настоящий транспортный коллапс случается утром и в обед, когда в школе пересменка, и вечером юные велосипедисты, пешеходы, автомобилисты и даже большегрузы встречаются на одном перекрестке.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Дорога в школу все больше напоминает игру «Остаться в живых» в облегченной версии. Если хождение по грязи – это достаточно забавно, то как разминуться со встречными автомобилями без пешеходной зоны и, самое главное, перейти улицу к школе без пешеходного перехода – это уже задача со звездочкой, особенно для младшеклассников. Первые и вторые классы занимаются в первую смену, а вот третьи и четвертые – во вторую. Осенью темнеет раньше, а значит, и дорога в школу станет опаснее, говорит Татьяна.

Татьяна Коцевич:

Решением этой проблемы является укладка тротуарных дорожек или по правой, или левой стороне, где ребенок будет в полной безопасности и сможет без проблем добраться до учебного заведения в полном здравии и невредимости. Мы просим и надеемся, что к следующему сентябрю мы пойдем в школу уже по тротуарной дорожке и в полной безопасности.

За безопасность движения в городе отвечает специальная комиссия при горрайисполкомах, где проблемные вопросы выносятся на обсуждение не реже одного раза в месяц. Ближайшее заседание в Бресте назначено на 10 июня.

Вячеслав Яковчик, директор Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:

На данный момент имеется обращение родителей учащихся 32-й школы по поводу безопасности движения их детей. Вопрос поставлен на повестку дня комиссией по безопасности дорожного движения, и на ближайшем совещании он будет рассмотрен, будут приняты меры. Сама проблема понятна, будем обсуждать и принимать меры для безопасного движения детей.