Депутаты передали 80 защитных костюмов для Могилёвской инфекционной больницы

Новости Беларуси. Помогают медикам и депутаты. Народные избранники передали 80 защитных костюмов для Могилевской инфекционной больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это медучреждение перепрофилировано для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Квалифицированную помощь сегодня здесь получают 60 человек.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Калі мы сапраўды кажам, што мы любім Беларусь, і нам не ўсё раўно, як жыве наш беларускі народ, то мы не заходзімся ў ісцерыке за 300-500 кіламетраў ад радзімы і паліваем брудам усё, што тут робіцца. А дапамагаем у гэтай непростай сітуаціі сваім медыкам, сваім старым, сваім хворым.

Ольга Петрашова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Сегодня (впрочем, как и всегда) проявляются лучшие качества наших граждан. Это взаимоподдержка, взаимовыручка, сопереживание к судьбам друг друга, а это дорогого стоит. Мы вместе, и это главное.

Юрий Ермоленко, главный врач Могилевской инфекционной больницы:

Когда ты знаешь, что о тебе помнят, что тебя ценят, знают и любят, хочется отвечать тем же. Мы полностью отдаем себя, свои души, свои сердца нашим пациентам.

Сергей Новиков: хочу высказать слова благодарности всем медицинским работникам и пожелать им здоровья и сил

Парламентарии решили поддержать врачей именно этого медучреждения не случайно. Они баллотировались от округов Могилевской области.