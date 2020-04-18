Как правильно мыть окна при помощи водосгона? Советы профессионала

Весна – самое время для генеральной уборки. Прозрачные стекла и белоснежные рамы – мечта любой хозяйки. Газеты в сторону! Несколько простых, но действенных советов для безупречно чистых окон специалист по мойке дал в программе «Плюс-минус».

Павел Леоненко, специалист по мойке окон:

Для того, чтобы качественно и быстро вымыть окна, вам потребуются ведро с водой, перчатки для защиты рук, губки, моющее средство для стёкол и водосгон.

Окна нужно мыть весной и осенью в безветренную и пасмурную погоду, так как при ярких лучах солнца химия быстро высыхает и оставляет разводы.

Процедуру мы начинаем с подготовки средства. Для этого нам потребуется жидкость для мытья посуды и вода.