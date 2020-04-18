Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме прошла без паломников

18 апреля в Иерусалиме прошло одно из важнейших событий христианского мира – в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно тысячи христиан становятся свидетелями этого чуда, однако в этот раз из-за пандемии коронавируса паломники не присутствовали.

Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное»

Специальными авиарейсами Благодатный огонь – символ нерукотворного света Воскресения Христова – доставят по всему миру. Самолетам разрешили приземлиться в аэропорту Бен-Гурион.