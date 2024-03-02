В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль

Яркий пример молодежной дипломатии – Всемирный фестиваль в Сочи. Сегодня, 2 марта, состоялась церемония открытия масштабного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшую неделю около 20 тысяч лидеров из 180 стран займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Нашу страну представляет одна из самых многочисленных делегаций. Участники молодежного фестиваля поделились впечатлениями с нашим корреспондентом Дарьей Седун.

Сегодня в Сочи скопление флагов на один квадратный метр просто поражает. Здесь собрались ребята со всего мира. Под красно-зеленым флагом одна из самых больших делегаций.

Дарья Седун, корреспондент:

Презентовать Беларусь всему миру, рассказать о нашей яркой, удивительной стране – именно такая задача стоит перед участниками Всемирного фестиваля молодежи из Беларуси. И, по сути, сегодня вот так ярко и красиво мы начинаем эту рекламную кампанию. Тем более нам есть о чем рассказать! С собой белорусы привезли самые яркие проекты и достижения.

Анна Щеглова, участница Всемирного молодежного фестиваля:

У нас есть уникальный проект в педагогическом университете – это звездные походы по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Конечно, хочется, чтобы представители других стран знали, что был такой подвиг белорусского народа, что мы его храним. Сохранение исторической памяти необходимо. И мне как историку важно донести это других людей.

Виктория Арцукевич, участница Всемирного молодежного фестиваля:

Очень интересно будет показать наши национальные костюмы, нашу вышивку, как это все выглядит, потому что это безумно красиво, мы гордимся этим. Рассказать, какие у нас добрые и толерантные люди.

Общая площадь фестиваля – 25 тысяч квадратных метров. В программе сотни мероприятий ежедневно. И это не просто площадка для общения молодых людей со всего мира. Именно этим ребятам вскоре предстоит заняться проектированием лучшего будущего для всей Земли. И сегодня здесь, в Сочи, самое время поговорить о главных человеческих проблемах.

Анастасия Кисель, участница Всемирного молодежного фестиваля:

Мы безумно счастливы, что именно нам предоставилась такая возможность. Эмоции переполняют.

Владислав Курлянчик, участник Всемирного молодежного фестиваля:

Я здесь представляю Республику Беларусь как молодой ученый. Все мои работы связаны непосредственно с таможней. Электронная таможня, электронная экономика, электронный рубль в рамках ЕАЭС. И особый интерес для меня представляет интеграция Евразийского экономического союза.

Тысячи и сотни людей. Здесь не бывает тихо практически круглосуточно. А в огромной толпе ярко горит красно-зеленый флаг. Белорусская делегация – одна из самых масштабных и самых активных на экранах многих зарубежных СМИ. О нас знают даже на экваторе.

Да, я знаю о Беларуси, потому что между нашими странами налажена хорошая экономическая связь. Беларусь экспортирует в Эквадор бумагу. Я никогда там не был, но с удовольствием бы посетил эту страну, ведь я много слышал, что у вас хорошие и доброжелательные люди.

Конечно, слышали много про Беларусь. У вас в Беларуси добрые люди, хорошие люди. Между Ливаном и Беларусью хорошие отношения. И в Ливане мы все любим Беларусь. Впереди у нашей делегации семь дней насыщенных серьезной работой – нужно представить страну на международной арене, а еще привезти из Сочи как можно больше новых друзей.

Лия Зайцева, участница Всемирного молодежного фестиваля:

Впечатления очень яркие, насыщенные уже от первых дней. Познакомиться с бойцами других студотрядов других республик будет очень нам полезно.