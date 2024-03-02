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В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль

02 марта 2024 18:01
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Яркий пример молодежной дипломатии – Всемирный фестиваль в Сочи. Сегодня, 2 марта, состоялась церемония открытия масштабного форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшую неделю около 20 тысяч лидеров из 180 стран займутся проектированием лучшего будущего всей Земли, основанного на принципах многополярного и справедливого мира. Нашу страну представляет одна из самых многочисленных делегаций.

Участники молодежного фестиваля поделились впечатлениями с нашим корреспондентом Дарьей Седун.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-1

Сегодня в Сочи скопление флагов на один квадратный метр просто поражает. Здесь собрались ребята со всего мира. Под красно-зеленым флагом одна из самых больших делегаций.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-4

Дарья Седун, корреспондент:
Презентовать Беларусь всему миру, рассказать о нашей яркой, удивительной стране – именно такая задача стоит перед участниками Всемирного фестиваля молодежи из Беларуси. И, по сути, сегодня вот так ярко и красиво мы начинаем эту рекламную кампанию.

Тем более нам есть о чем рассказать! С собой белорусы привезли самые яркие проекты и достижения.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-7

Анна Щеглова, участница Всемирного молодежного фестиваля:
У нас есть уникальный проект в педагогическом университете – это звездные походы по местам боевой и трудовой славы белорусского народа. Конечно, хочется, чтобы представители других стран знали, что был такой подвиг белорусского народа, что мы его храним. Сохранение исторической памяти необходимо. И мне как историку важно донести это других людей.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-10

Виктория Арцукевич, участница Всемирного молодежного фестиваля:
Очень интересно будет показать наши национальные костюмы, нашу вышивку, как это все выглядит, потому что это безумно красиво, мы гордимся этим. Рассказать, какие у нас добрые и толерантные люди.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-13

Общая площадь фестиваля – 25 тысяч квадратных метров. В программе сотни мероприятий ежедневно. И это не просто площадка для общения молодых людей со всего мира. Именно этим ребятам вскоре предстоит заняться проектированием лучшего будущего для всей Земли. И сегодня здесь, в Сочи, самое время поговорить о главных человеческих проблемах.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-16

Анастасия Кисель, участница Всемирного молодежного фестиваля:
Мы безумно счастливы, что именно нам предоставилась такая возможность. Эмоции переполняют.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-19

Владислав Курлянчик, участник Всемирного молодежного фестиваля:
Я здесь представляю Республику Беларусь как молодой ученый. Все мои работы связаны непосредственно с таможней. Электронная таможня, электронная экономика, электронный рубль в рамках ЕАЭС. И особый интерес для меня представляет интеграция Евразийского экономического союза.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-22

Тысячи и сотни людей. Здесь не бывает тихо практически круглосуточно. А в огромной толпе ярко горит красно-зеленый флаг. Белорусская делегация – одна из самых масштабных и самых активных на экранах многих зарубежных СМИ. О нас знают даже на экваторе.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-25

Да, я знаю о Беларуси, потому что между нашими странами налажена хорошая экономическая связь. Беларусь экспортирует в Эквадор бумагу. Я никогда там не был, но с удовольствием бы посетил эту страну, ведь я много слышал, что у вас хорошие и доброжелательные люди.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-28

Конечно, слышали много про Беларусь. У вас в Беларуси добрые люди, хорошие люди. Между Ливаном и Беларусью хорошие отношения. И в Ливане мы все любим Беларусь.

Впереди у нашей делегации семь дней насыщенных серьезной работой – нужно представить страну на международной арене, а еще привезти из Сочи как можно больше новых друзей.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-31

Лия Зайцева, участница Всемирного молодежного фестиваля:
Впечатления очень яркие, насыщенные уже от первых дней. Познакомиться с бойцами других студотрядов других республик будет очень нам полезно.

В Сочи торжественной церемонией открыли Всемирный молодёжный фестиваль-34

Всемирный фестиваль молодежи и студентов открылся буквально несколько часов назад. На трибунах практически 10 тысяч человек. В круглосуточном фестивальном режиме Сочи будет жить еще неделю. Впереди много интересного.

# Международное сотрудничество # общество # Дарья Седун

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