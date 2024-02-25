Депутаты и народ должны объединиться, чтобы продолжать делать страну красивой – белорусские спортсмены на выборах

За мирную и процветающую Беларусь сегодня, 25 февраля, голосуют и белорусские спортсмены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прийти на избирательные участки и сделать выбор считают своим долгом.

Голосует в основной день и председатель Белорусской федерации тенниса. Сергей Рутенко здесь со всей семьей. Ответственность перед обществом и Родиной прививает детям с раннего возраста. Как отметил спортивный функционер, гражданская активность населения растет и только все вместе мы сможем построить крепкое будущее для следующих поколений.

В том, что патриотизм – главное в работе с молодежью, уверен и председатель Попечительского совета Федерации тенниса Сергей Тетерин.