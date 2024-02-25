Депутаты и народ должны объединиться, чтобы продолжать делать страну красивой – белорусские спортсмены на выборах

За мирную и процветающую Беларусь сегодня, 25 февраля, голосуют и белорусские спортсмены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прийти на избирательные участки и сделать выбор считают своим долгом.
За мирную и процветающую Беларусь сегодня, 25 февраля, голосуют и белорусские спортсмены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прийти на избирательные участки и сделать выбор считают своим долгом.
Голосует в основной день и председатель Белорусской федерации тенниса. Сергей Рутенко здесь со всей семьей. Ответственность перед обществом и Родиной прививает детям с раннего возраста. Как отметил спортивный функционер, гражданская активность населения растет и только все вместе мы сможем построить крепкое будущее для следующих поколений.
В том, что патриотизм – главное в работе с молодежью, уверен и председатель Попечительского совета Федерации тенниса Сергей Тетерин.
Сергей Тетерин, председатель Попечительского совета Белорусской теннисной федерации:
Мы должны все, депутаты и народ, объединиться и помочь нашему Президенту продолжать делать нашу страну красивой, синеокой для наших граждан. Чтобы весь народ жил в счастье. Беларусь создана для жизни.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Слежу за кандидатами, читал, смотрел и предвыборные кампании, где они работают, какие предприятия они посещали. Конечно же, сегодня, в этот праздничный день мы всей семьей исполнили свой долг, пришли сюда. На мой взгляд, все граждане нашей страны обязаны это делать, чтобы наше государство мирно и эволюционно развивалось, шло вперед, улучшалось. С каждыми выборами это происходит. Я надеюсь, что мы так же вместе будем и дальше идти вперед.
Сегодня белорусские спортсмены получают допуски к международным стартам и с особым усердием ведут подготовку. В спортивном комплексе «Стайки» национальные команды голосуют без отрыва от тренировочного процесса.