Спецкор RT Придыбайло отметил высокую активность избирателей в Беларуси

Неслучайно, что на этом историческом этапе Беларуси во главе государства стоит настоящий воин, заявил российский философ Александр Дугин во время стрима «Азаренок. Напрямую», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый включился в электоральную кампанию. На избирательных участках много голосующих. И, что радует, большое количество молодежи. Это отметил российский тележурналист Константин Придыбайло.