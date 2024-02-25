Спецкор RT Придыбайло отметил высокую активность избирателей в Беларуси

Неслучайно, что на этом историческом этапе Беларуси во главе государства стоит настоящий воин, заявил российский философ Александр Дугин во время стрима «Азаренок. Напрямую», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый включился в электоральную кампанию. На избирательных участках много голосующих. И, что радует, большое количество молодежи. Это отметил российский тележурналист Константин Придыбайло.
Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT (Россия):
Это действительно движение политическое. Я очень внимательно буду наблюдать, потому что Беларусь – это моя Родина в том числе. Я считаю, абсолютно, как наши президенты, что наша Родина от Бреста до Владивостока – единое пространство.
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