97-летний ветеран и почётный пограничник проголосовал на выборах на дому

На дом члены комиссии приехали к ветерану Великой Отечественной войны, почетному пограничнику Беларуси Науму Каплану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подполковнику в отставке исполнилось 97 лет. Наум Львович служил в морских пограничных частях и всю жизнь посвятил защите рубежей. Принимал участие в задержании нарушителей госграницы СССР на Курилах и в Баренцевом море. Сегодня ветеран выступает перед школьниками и встречается с пограничниками.

Наум Каплан, ветеран Великой Отечественной войны:

Бывших не бывает. Пограничники всегда стояли на страже государства и стоят на страже государства! И сейчас особенно. Здесь, на участке границы, сделают все, чтобы враг не прошел, а мирные люди работали на своих местах!

Гомельчанин оценил работу депутатов, которые сложат свои полномочия, и выразил надежду, что новые избранники будут выполнять волю народа и задачи, которые ставит Президент.